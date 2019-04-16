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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
16.04.2019 - 07:03, Son Güncelleme:

Ünal Karaman imzayı atıyor!

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Ünal Karaman imzayı atıyor!

Rodallega, Ekuban, Olcay Şahan... Sezon sonu yaklaştıkça Trabzonspor'da futbolcularla kontrat görüşmeleri hızlandı, ancak yönetim ilk sıraya hocanın adını yazdı. Ünal Karaman ile daha önce el sıkışan Bordo-Mavililer, sezon bitmeden anlaşmayı resmen açıklayacak.

Süper Lig’de artık son 6 haftaya girilirken, bir yandan Avrupa heyecanı yaşanıyor diğer tarafta da gelecek yılın planlamaları yapılıyor. Takım bütçesini 15-16 milyon Euro seviyelerine kadar çeken Trabzonspor’da, 3 futbolcuyla kontrat görüşmeleri var.

Kiralık olarak Ekuban’ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanacak Bordo-Mavililer, Ekuban’la uzun vadeli sözleşme imzalamayı hedefliyor. Rodallega ve Olcay Şahan’ın durumu ise Mayıs ayına kalmıştı. İki tecrübeli futbolcu da, ücretlerinde ciddi indirim yapmaları halinde kadroda tutulacak.

1+1 yıllık sözleşme

Yönetim, futbolcularla ilgili konuları şimdilik ikinci plana attı, çünkü ilk sırada Ünül Karaman var. Ekonomik anlamda ciddi sıkıntıların yaşandığı sezonda takımı adım adım Avrupa’ya taşıyan, altyapıdan gençleri çıkartıp yeni bir iskelet kuran Karaman, yeni sözleşmeyle ödüllendirilecek.

Ünal hoca daha önce olduğu gibi yine ücret konuşmadan Trabzonspor ile el sıkışırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu sezon bitmeden 1+1 senelik anlaşmayı resmiyete dökmeyi ve Karaman’ı onore etmeyi düşünüyor.

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Ünal Karaman imzayı atıyor

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