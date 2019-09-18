Aatıf Chahechouhe: "Şampiyonluk favorim Fenerbahçe"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAatıf Chahechouhe: "Şampiyonluk favorim Fenerbahçe"
GeriFutbol Aatıf Chahechouhe: "Şampiyonluk favorim Fenerbahçe"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
18.09.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Aatıf Chahechouhe: "Şampiyonluk favorim Fenerbahçe"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aatıf Chahechouhe: "Şampiyonluk favorim Fenerbahçe"

Antalyaspor'un Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Demir Grup Sivasspor'un 2012-2013'te Bulgaristan'ın Chernomorets takımından transfer etmesiyle Türkiye'ye ayak basan Aatıf Chahechouhe, 8 sezondur Türkiye'de futbol oynuyor.

Türkiye'de Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'dan sonra Antalyaspor'un formasını terleten 33 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 61, Türkiye Kupası'nda ise 9 gol kaydetti.

Faslı oyuncu, Sivasspor formasıyla 2013-2014 sezonunda attığı 17 golle gol kralı olmayı başardı.

- "Elimizden geleni yapacağız"

Aatıf Chahechouhe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'dan transfer olduğu Antalyaspor'a çabuk uyum sağladığını belirtti.

Sezonun ilk dört maçında bir galibiyet, iki beraberlikle 5 puan topladıklarını aktaran Chahechouhe, genel olarak oynadıkları oyundan memnun olduğunu, ilerleyen dönemde daha da iyi olacaklarını söyledi.

Aatıf Chahechouhe, kırmızı-beyazlı takımın geçen sezon ligi 7. sırada bitirdiğini, bu sezon da aynı başarıyı sürdürmek istediklerini belirterek, "Sportif direktörümüz, hocamız, başkanımız olsun herkesin ortak hedefi, ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek. İnşallah amacımız geçen sezonun üstüne koyup iyi bir şekilde bitirmek. Bunu gelecek gösterecek. Biz de elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

- "Beşiktaş'ın işi zor"

Faslı oyuncu, 2019-2020'de şampiyonluk yarışının çok çetin geçeceğini belirterek, yenilenen kadrosuyla Fenerbahçe'yi bir adım önde gördüğünü ifade etti.

Fenerbahçe'nin iyi bir takım kurduğunu aktaran Chahechouhe, "Onun haricinde Galatasaray tabii ki şampiyonluğa asılacaktır. Takım olarak iyi oyunculara ve iyi bir kadroya sahipler. Trabzonspor'u da unutmamak gerekiyor. Onlar da sürpriz yapabilecek potansiyele sahipler. Ancak şampiyon olabilecek takımlar sıralamasında birinci sıraya Fenerbahçe'yi koyarım. İkinci sıraya Galatasaray'ı koyarım. Trabzonspor'u sürpriz yapabilecek takım olarak değerlendirebiliriz. Beşiktaş'ın ise işi zor. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosu daha iyi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Vatandaşlık başvurumda son aşamaya gelindi"

Süper Lig'in fiziksel güce dayalı zor bir lig olduğunu dile getiren Chahechouhe, "Buraya alıştım. Altyapı tesisleri, statları, insanların futbola bakış açısı olsun, futbolun çok güzel karşılandığı bir ülke. Ben de bu ülkede futbol oynamaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Aktif futbolu bıraktığında Türkiye'de yaşamaya devam etmek istediğini vurgulayan Aatıf Chahechouhe, "Bu ülkeyi seviyorum. Sadece benim için değil, eşim ve çocuklarım için de yaşanabilecek güzel bir ülke. Geleceği olan bir ülke. Vatandaşlık başvurumda son aşamaya gelindi. İnşallah çok geç olmadan ben ve ailem Türk vatandaşı oluruz." diye konuştu.

- "Türkiye transferde sabırsız"

Avrupa'da futbolcu, teknik adam ve yönetimlerin transferde sabırla ve bir plana uygun şekilde hareket ettiğini dile getiren Chahechouhe, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki acelecilik, sabırsızlık nedeniyle bazen takıma sabır gösterilemiyor. Dolayısıyla lig başladıktan 4-5 hafta sonra, çok fedakarlık yapılarak alınan hocalarda ve oyuncularda değişikliğe gidiliyor. Bu da başarısızlığı körükleyen bir faktör. Avrupa'ya göre tek sıkıntılı gördüğüm bu, sabırsızlık. Hem futbol izleyicisinde hem de futbol dünyasında aslında sabırlı olabilirsek başarı her takım için kendiliğinden gelecektir. En mutlu olduğum an Türkiye'nin en güzide takımlarından Fenerbahçe'ye imza attığım andır. Ancak Fenerbahçe'ye imza atmamın asıl sebebi de Demir Grup Sivasspor'da çok iyi dört sezon geçirmiş olmamdır."

Aatıf Chahechouhe: Şampiyonluk favorim Fenerbahçe

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Aatıf Chahechouhe: "Şampiyonluk favorim Fenerbahçe"
Fenerbahçe, TFF’ye itiraz başvurusunu yaptı!
Medipol Başakşehir, Roma'ya gitti
TFF 1. Lig'de 4 haftada 5 teknik adam görevinden ayrıldı