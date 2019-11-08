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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.11.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

4 maç ceza alan Sergen Yalçın için yeni karar!

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Yeni Malatyaspor Kulüp İkinci Başkanı Selim Pilten, 4 maç ceza alan Teknik Direktör Sergen Yalçın’a haksızlık yapıldığını belirterek, "Sergen hocamız ligimizin en sakin ve de saygılı teknik adamlarından birisidir. Kasımpaşa maçındaki hakem hataları canımızı fazlasıyla yaktı. Buna rağmen hocamız edep ölçüleri çerçevesinde tepkisini göstermiştir. 4 maçlık cezaya itiraz edeceğiz" dedi.

Yeni Malatyaspor İkinci Başkanı Selim Pilten, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a verilen cezayla ilgili konuştu ve verilen cezanın ağır olduğunu savundu. Pilten, Sergen Yalçın'ın tek kelime hakaret ya da küfür etmediğine emin olduklarını belirten Pilten, "Çünkü öyle bir yapısı yok. Maç sonrası da kendisiyle konuştuk. Tepkisinin sözlü olarak hiç bir küfür ya da hakaret içermediğini paylaştı. Sadece hakemin tavrının kendisini sinirlendirdiğini ifade etti. Verilen ceza oldukça ağır ve de hakkaniyetsiz bize göre. Elbette ki itiraz edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bizim için kötü oldu"

Pilten, zorlu maç takvimine girdikleri bir süreçte hocalarının ceza almasının kendileri adına kötü olduğunu da belirterek, "Ligdeki gidişatımız taraftarımızın yüzünü güldürüyor. Bu sezon bambaşka bir takım izliyoruz. Hakikaten keyif veren bir takımımız var. Şu an ligdeki konumuz açısından da bunu net bir şekilde görüyoruz. Önümüzdeki zorlu maç trafiği öncesinde hocamızın böyle bir ceza alması bizim adımıza kötü oldu. Umarım bu karardan dönülür" diye konuştu.

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