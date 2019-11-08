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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.11.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: 'Benim için final olacak'

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Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Brandweek'te TRT Spor'a konuştu.

Şenol Güneş'in sözleri şu şekilde;

İstanbul'a neden geldim ben de bilmiyorum. Trabzon'da doğdum, oranın özlemi bende hep var. Her sahaya da giderim, oyuncum da gider. İstanbul'da başarılı sonuçlar alındı, Anadolu'da da aldık ve yine gideceğiz. Birlikte savaşacağız. Diyarbakır'a da gideceğiz.

''YABANCIYA KARŞI DEĞİLİZ''

Fransa maçı sonuçtur, başarı elde edilmiştir. Amaç insanımızın mutluluğuna vesile olmaktır. Bizim birlikte yapacağımız çok şey var. Milli davalarımız bizi birleştiriyor. Gurur duyduğumuz bir milli takım istiyoruz. Yabancıya karşı değiliz ama biz de üretmeliyiz, üretmede bazı sorunlarımız olduğu doğru.

''KİMSEYE HESAP VERMEM, GİDERİM''

Gideceğim her şehre ve stada rahat rahat giderim ve kimseye de hesap vermem. Bunu jest olarak da yapmam. Son maçımızı TT Stadı'nda oynayacağız. Oraya gelecek taraftarlar da takıma sahip çıkacatır. Biz büyük bir ülkeyiz, birlikte başaracağız. Taraftarı olan bir Milli takım... Tüm takımları tutan taraftarların, piramitin tepesinde olan Milli takımda birleşmesini istiyoruz.

''2022 SON OLACAK''

2022 Dünya Kupası benim için final olacak. İnşallah oraya katılacağız, orası benim için son olacak.

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Şenol Güneş: Benim için final olacak

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