4 forvet, 14 maç = 0

Sakatlığı bulunan Fernandao’dan hiç faydalanamayan Kocaman, Ahmethan ve Soldado’ya 5’er, Van Persie’ye 4, son transfer Janssen’e de 1 resmi maçta şans tanıdı. Genç Ahmethan, çalışkanlığıyla olumlu not aldı ancak skora katkıda bulunamadı. Van Persie, sakatlığının da etkisiyle takıma katkıda bulunamıyor. Daha sonra transfer edilen Soldado da 5 maçta vasatı aşamadı. Van Persie, Ahmethan ve Soldado’dan beklediğini alamayan Kocaman, umutlarını son transfer Janssen ile sakatlığını atlatıp hızla form tutan Fernandao’ya bağlamış durumda.
HANGİ FORVET KAÇ MAÇ OYNADI?
OYUNCU MAÇ DAKiKA
Van Persie 4 200
Soldado 5 267
Ahmethan 5 242
Janssen 1 30
F.BAHÇE’NİN BU SEZON OYNADIĞI MAÇLAR
SÜPER LİG
Göztepe-F.Bahçe: 2-2
F.Bahçe-Trabzon: 2-2
G.Birliği-F.Bahçe: 1-2
F.Bahçe-Başakşehir: 2-3
AVRUPA LİGİ
S. Graz-F.Bahçe: 1-2
F.Bahçe-S.Graz: 1-1
Vardar-F.Bahçe: 2-0
F.Bahçe-Vardar: 1-2
HAZIRLIK
F.Bahçe-J.Bükreş: 2-3
F.Bahçe-S.Lizbon: 1-2
F.Bahçe-Marsilya: 0-1
F.Bahçe-A.Bilbao: 0-0
F.Bahçe-Monaco: 1-1
F.Bahçe-Cagliari: 1-0
F.BAHÇE’NİN RAKİPLERİNİN SANTRFORLARI NE YAPTI?
FUTBOLCU MAÇ GOL ASİST
GALATASARAY
Bafetimbi Gomis 6 5 2
Eren Derdiyok 5 0 0
BEŞİKTAŞ
Cenk Tosun 4 2 1
Alvaro Negredo 5 0 0
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Adebayor 8 2 2
Napoleoni 7 1 1
Mevlüt Erdinç 2 0 0
TRABZONSPOR
Burak Yılmaz 3 3 0
Hugo Rodallega 3 2 0
Dame N’Doye 2 0 0