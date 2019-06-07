2019 Kadınlar Dünya Kupası neden doodle oldu?
2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası doodle oldu! Futbol heyecanının zirve yaptığı turnuva Google tarafından da ön plana çıkarıldı. Büyük heyecana sahne olan, farklı görüntülerin oluştuğu 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın tüm detayları…
FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası Doodle oldu. Her turnuvası ayrı bir heyecana sahne olan 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor...
Fransa’nın düzenlenecek 2019 Kadınlar Dünya Kupası Google’da doodle oldu. 7 Haziran 2019 Cuma günü Fransa-Güney Kore mücadelesiyle başlayacak turnuvada 6 grupta toplam 24 takım yer alacak. Dört takımlı gruplarda ilk iki sıraya yerşelecek takımlar ilk 16’ya yükselecek, en fazla puan kazanarak bitiren en iyi 4 takım da yine son 16’ya kalacak.
İLK KEZ 24 TAKIM
Daha önce 16 finalistle düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası'nda 2019’da sayı ilk kez 24’e yükseltildi.
FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası Lyon şehrindeki 59 bin kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadı’nda oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.
İşte Google'ın açılış ekranı;
2019 KADINLAR DÜNYA KUPASI GRUPLARI
A Grubu: Fransa, Norveç, Güney Kore, Nijerya
B Grubu: Almanya, İspanya, Çin, Güney Afrika
C Grubu: İtalya, Brezilya, Avustralya, Jamaika
D Grubu: İngiltere, İskoçya, Arjantin, Japonya
E Grubu: Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, Kamerun
F Grubu: İsveç, ABD, Şili, Tayvan
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