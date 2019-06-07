2019 Kadınlar Dünya Kupası neden doodle oldu?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri2019 Kadınlar Dünya Kupası neden doodle oldu?
GeriFutbol 2019 Kadınlar Dünya Kupası neden doodle oldu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
07.06.2019 - 07:04, Son Güncelleme:

2019 Kadınlar Dünya Kupası neden doodle oldu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2019 Kadınlar Dünya Kupası neden doodle oldu?

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası doodle oldu! Futbol heyecanının zirve yaptığı turnuva Google tarafından da ön plana çıkarıldı. Büyük heyecana sahne olan, farklı görüntülerin oluştuğu 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın tüm detayları…

FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası Doodle oldu. Her turnuvası ayrı bir heyecana sahne olan 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor...

 Fransa’nın düzenlenecek 2019 Kadınlar Dünya Kupası Google’da doodle oldu. 7 Haziran 2019 Cuma günü Fransa-Güney Kore mücadelesiyle başlayacak turnuvada 6 grupta toplam 24 takım yer alacak. Dört takımlı gruplarda ilk iki sıraya yerşelecek takımlar ilk 16’ya yükselecek, en fazla puan kazanarak bitiren en iyi 4 takım da yine son 16’ya kalacak.

İLK KEZ 24 TAKIM

Daha önce 16 finalistle düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası'nda 2019’da sayı ilk kez 24’e yükseltildi.

FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası Lyon şehrindeki 59 bin kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadı’nda oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.

İşte Google'ın açılış ekranı;

 

2019 Kadınlar Dünya Kupası neden doodle oldu

2019 KADINLAR DÜNYA KUPASI GRUPLARI

 

A Grubu: Fransa, Norveç, Güney Kore, Nijerya

B Grubu: Almanya, İspanya, Çin, Güney Afrika

C Grubu: İtalya, Brezilya, Avustralya, Jamaika

D Grubu: İngiltere, İskoçya, Arjantin, Japonya

E Grubu: Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, Kamerun

F Grubu: İsveç, ABD, Şili, Tayvan

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
2019 Kadınlar Dünya Kupası neden doodle oldu?
UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı Portekiz-Hollanda
Mesut Özil Amine Gülşe çiftinin kına gecesi sosyal medyayı salladı!
Eda Tuğsuz'dan olimpiyat kotası