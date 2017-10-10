Rusya, ev sahibi olduğu için eleme maçı oynamadan doğrudan finallere katılıyor.
A Grubu'nda Fransa ve İsveç arasındaki yarıştan Fransa galip ayrıldı. Son maçta Belarus'u 2-1 yenen Fransa, Dünya Kupası'na giden takım oldu.
B Grubu'nda Portekiz ile İsviçre arasındaki nefes nefese mücadelede gülen taraf 2-0’lık skorla Portekiz oldu. Grubun son maçında İsviçre'yi yenen Portekiz, adını finalistler arasına yazdırdı.
C Grubu'nda Almanya, maçların başlamasıyla birlikte grubu domine etti. Gruptaki 10 maçını da kazanan son Dünya Kupası sahibi Almanya, attığı 43 golle rekor kırarak Rusya vizesi aldı.
D Grubu'nda heyecan son maça kadar sürdü. 4 ülkenin çekiştiği bu grupta son maçlara lider giren Sırbistan, gürcistan'ı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katıldı.
E Grubu'nda Polonya ile Danimarka, grup liderliği için yarıştı. Bu mücadeleden galip çıkan Polonya oldu. Golcü oyuncusu Lewandowskı'nin önderliğinde Polonya, Rusya vizesini aldı.
F Grubu'nda İngiltere, ikinci maçlar sonunda aldığı liderliği son maça kadar bırakmadı ve bitime 1 maç kala adını Dünya Kupası finalistleri arasına yazdırdı.
G Grubu'nda iki dev takım, İspanya ve İtalya'nın mücadelesi vardı. İspanya, grup maçları sonunda İtalya'nın 5 puan önünde grubu lider bitirdi ve Rusya biletini cebine koydu.
H Grubu'nda Belçika, grup maçlarının başından itibaren üstünlüğünü rakiplerine hissettirdi. Bitime 2 maç kala finalleri garantileyen Belçika, Avrupa kıtası elemelerinde final biletini alan ilk takım oldu.
A Milli Futbol Takımımızın da bulunduğu I Grubu'nda ise İzlanda, tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkını elde etti.
Play-off kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentinde 17 Ekim Salı günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.
Hollanda'ya Dünya Kupası şoku! Mucize gerçekleşmediPlayoff için karşılaşmayı 7 farklı kazanması gereken Hollanda, 2-0'lık galibiyetin ardından Dünya Kupası'na katılma şansını kaydetti.