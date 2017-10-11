Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 10. ve son hafta mücadelesi, Johan Cruijff Arena'da oynandı. Hollanda'ya galibiyeti getiren goller, 16. ve 40. dakikalarda Arjen Robben'den geldi. Beşiktaşlı Ryan Babel ve Fenerbahçe'den Vincent Janssen karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Janssen, devre arasında yerini Bas Dost'a bıraktı.
Galibiyetin ardından Hollanda puanını 19 yaptı ve aynı puanı olan İsveç'in 8 averaj gerisinde 3. sırada grubu tamamlayarak, Dünya Kupası'na veda etti. İsveç ise, Dünya Kupası playoffu oynamaya hak kazandı.
2018 Dünya Kupası'na giden Avrupa ülkeleriDünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup maçları sona erdi. 4 Eylül 2016 tarihinde başlayan maçlar sonunda 2018 Dünya Kupası'nda yer alacak 10 takım belli oldu.