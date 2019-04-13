19 yılda sadece 13 dakika!
Kadıköy’de ezeli rakibine 19 sezondur lig maçı kaybetmeyen Kanarya, toplam 1710 dakikanın sadece 13 dakikasında yenik oynadı.
Derbilerin en başarılı takımı Fenerbahçe’nin özellikle Galatasaray ile oynadığı maçlar ilginç istatistiklere sahne oldu. Kadıköy’de 19 sezondur kazanamayan sarı kırmızılılar, bu süreçteki 19 maçta sadece 13 dakika skor üstünlüğü yakalayabildi. Fenerbahçe, 2000-01 sezonun başlayan ve 14 galibiyet, 5 beraberlik elde ettiği 1710 dakikayı kapsayan 19 lig maçında 928 dakikayı skor olarak önde oynarken, 769 dakikada berabere geçildi. Galatasaray, 2008-09 sezonundaki derbinin 2. dakikasında Lincoln ile 1-0 öne geçmesine karşın 4-1 mağlup oldu. 2012-13 sezonundaki maçta da sarı kırmızılılar, 25. dakikada Burak Yılmaz ile 1-0’lık üstünlük yakaladı. Ancak Fenerbahçe Webo’nun 33 ve 36’daki golleriyle 2-1 galip geldi.
YANAL’LA KADIKÖY’DE YIKILMADI
Sarı lacivertli takım, teknik direktör Ersun Yanal göreve geldikten sonra oynadığı 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti ve yenilgi yüzü görmedi. Buna karşın Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de mağlup olduğu 4 karşılaşmayı da dış sahada oynadı.
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