19 Mayıs'ta bir Türk takımı Euroleague finalinde olacak!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol Haberleri19 Mayıs'ta bir Türk takımı Euroleague finalinde olacak!
GeriBasketbol 19 Mayıs'ta bir Türk takımı Euroleague finalinde olacak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
02.05.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

19 Mayıs'ta bir Türk takımı Euroleague finalinde olacak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
19 Mayıs'ta bir Türk takımı Euroleague finalinde olacak!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Dörtlü Final'e kalarak tarihe geçen bir başarıya imza attı.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda iki Türk takımı birden ilk kez Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdi. 

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Arena'da oynanacak Dörtlü Final'de mücadele edecek. İki Türk takımı 17 Mayıs'ta yarı finalde karşılaşacak ve finale çıkmaya çalışacak.

- 5. ülke Türkiye oldu

1988 yılından bu yana düzenlenen Dörtlü Final organizasyonuna Türkiye, iki takım birden gönderen 5. ülke olarak da tarihe geçti.

Bu sezon 32'ncisi düzenlenecek Dörtlü Final'e daha önce 4 ülke iki takımla katılmayı başardı.

İspanya 7, İtalya 5, Yunanistan 3, Rusya ise 1 kez Dörtlü Final'e 2 takım birden gönderme başarısı gösterdi.

Bu başarıyı son tekrarlayan takımlar ise 2015-2016 sezonunda Rusya temsilcileri CSKA Moskova ile Lokomotiv Kuban olmuştu.

Anadolu Efes 80-71 Barcelona
Anadolu Efes 80-71 Barcelona

- 19 Mayıs'ta bir Türk takımı finalde

Türkiye, THY Avrupa Ligi'nin finalinde bir takımıyla yer almayı da garantiledi.

Yarı finalde karşılaşacak Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'ten biri finale çıkacak ve 19 Mayıs'ta oynanacak şampiyonluk mücadelesinde yer alacak.

Böylece son 4 sezonun hepsinde finalde bir Türk takımı yer almış olacak. Bundan önceki 3 finalde Fenerbahçe mücadele etmişti.

19 Mayısta bir Türk takımı Euroleague finalinde olacak

- Anadolu Efes hasreti bitirdi

Anadolu Efes, 18 yıl aradan sonra Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalarak büyük bir hasreti bitirdi.

Lacivert-beyazlılar, Türk takımları içerisinde Dörtlü Final'e kalan ilk ekipti. 1999-2000 ve 2000-2001'deki (Suprolig) Dörtlü Final'e kalan lacivert-beyazlılar, 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi'nde ise ilk kez son 4 takımın yer alacağı organizasyona kalma başarısı gösterdi.

Ergin Atamandan Obradovic sözleri
Ergin Ataman'dan Obradovic sözleri

- Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez

Fenerbahçe Beko ise Dörtlü Final'de üst üste 5. kez mücadele edecek.

Bu kupayı kazanan tek Türk takımı 2017'nin şampiyonu Fenerbahçe Beko, son 3 sezonun finalisti olarak dikkati çekiyor.

Anadolu Efes Final Four'da!THY Euroleague Play-Off serisi 5. maçında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona’yı 80-71 yenerek, seriyi 3-2 yaptı ve adını Final Four’a yazdırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Bu maçın ardından teknik bir şey söylemeyeceğim. Maçtan önce kazanacağımıza dair tweet atmıştım. Bu sezon iyi oynayan takımın kazanacağını söylemiştim. Bu sezon daha iyi oynayan ve hak eden takım olarak biz kazandık. Türk seyircisinden ve takımımdan çok gururluyum. Bugün sahaya 16 bin insan geldi ve Anadolu Efes 18 yıl sonra Final-Four’a kaldı" diye konuştu.
daha fazla video için

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı

Görenler şaşkına döndü! Volkan Demirel...

Final heyecanına geri sayım başladı

Wolfcity Antalya’da şampiyon HazeuP