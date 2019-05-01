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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.05.2019 - 23:02, Son Güncelleme:

Ergin Ataman'dan Obradovic sözleri

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Ergin Ataman'dan Obradovic sözleri

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında sahasında İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 80-71 yenerek Dörtlü Final'e kalan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, bu başarıyı hak ettiklerini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, teknik bir değerlendirme yapmayacağını belirterek, "Maçtan önce kazanacağımıza dair tweet atmıştım. Bu sezon iyi oynayan takımın kazanacağını söylemiştim. Bu sezon daha iyi olan, iyi oynayan ekip olarak biz kazandık. Türk seyircisinden ve takımımdan dolayı çok gururluyum. Bugün salona 16 bin seyirci geldi. 18 yıl sonra Anadolu Efes, Dörtlü Final'e gitmeyi hak etti." ifadelerini kullandı.
Ataman, oyuncularıyla gurur duyduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizden önce Dörtlü Final'i garantileyen ve normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Beko'yu ve başantrenör Zeljko Obradovic'i kutluyorum. Takımını 5 sene üst üste Dörtlü Final'e taşıdı. Bunun ne kadar zor olduğunu en iyi bilen kişilerden biriyim. Fenerbahçe çok tecrübeli bir takım. Bu play-off serisinde hakikaten çok yorulduk. Üst üste maçlar oynuyoruz. Kazanıyoruz, kaybediyoruz... Belki de serinin 3. müsabakasında THY Avrupa Ligi play-off tarihinin en iyi deplasman maçlarından birini oynadık. Kazandık ve seriyi buraya taşıdık. 1-2 gün dinlenelim bu maça sonra bakacağız. Dörtlü Final'in ilk maçında yine hak eden, o gün daha iyi oynayan kazanacak ve final oynayacak. Kazanan Türkiye olacak. İki kulübü de kutluyorum."

Ergin Ataman, bir basın mensubunun "Geçen yıl Anadolu Efes normal sezonu son sırada bitirdi ve takım oralardan buraya geldi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna "Ruh geri geldi." yanıtını verdi.

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