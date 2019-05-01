Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz heyecan!
Anadolu Efes Barcelona basket maçı, Mavi Beyazlı temsilcimizin Final Four aşamasına katılabilmesi için son mücadelesi olacak. Kazanması halinde Final Four etabında Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak olan Anadolu Efes, bu kritik karşılaşmayı taraftarı önünde oynamanın avantajını yaşayacak. Peki, Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Anadolu Efes Barcelona maçı ile parkede çetin bir mücadele yaşanacak. Evinde 7 kez karşılaştığı Barcelona karşısında 3 kez mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, bu akşam galibiyet elde ederek Final Four'a çıkmayı amaçlayacak. Peki, Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler
ANADOLU EFES BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi Çeyrek Final son mücadelesinde Anadolu Efes, Barcelona'yı ağırlayacak. 1 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports Haber kanalından şifresiz izlenebilecek.
Lacivert-beyazlı takım, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 18 yıllık özlemini bitirerek adını Dörtlü Final'e yazdıracak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
İki takım arasında İspanya'da oynanan play-off çeyrek final dördüncü maçında Barcelona Lassa, Anadolu Efes'i 82-72 yenerek seride durumu 2-2'ye getirmişti. Bugün oynanacak karşılaşmayı kazanacak ekip, 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e katılma hakkı kazanacak.
Tarihinde 1999-2000 ve 2000-2001'de (Suprolig) Dörtlü Final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi'nde ise ilk kez son 4 takımın yer alacağı organizasyona kalmaya çalışacak.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, turu geçmesi halinde Dörtlü Final'in ilk maçında bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Böylece tarihte ilk kez 2 Türk takımı Dörtlü Final'de yer alacak ve birbirlerine rakip olacak.
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