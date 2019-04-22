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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.04.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

17 yaşında 41. madalyasını kazandı

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17 yaşında 41. madalyasını kazandı

Uluslararası Ukrayna Açık G1 Tekvando Turnuvası erkekler +78 kiloda zirveye çıkan 17 yaşındaki milli sporcu Melih Yılmaz, kariyerinde 41. madalyayı elde etti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 2016 yılında düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak adından söz ettiren 17 yaşındaki milli sporcu Melih Yılmaz, yurt içinde de birçok turnuvada dereceye girdi ve toplamda 40 madalya kazandı.

Her geçen yıl başarılarına yenisini ekleyen milli sporcu, 12-14 Nisan'da 39 ülkeden sporcuların mücadele ettiği Uluslararası Ukrayna Açık G1 Tekvando Turnuvası'nda erkekler +78 kiloda 41. madalyasına ulaştı.

"Benim için en büyük gurur Türk bayrağımızın göndere çekilmesi"
Samsun Polis Gücü Spor Kulübünün sporcusu Melih Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoya 8 yaşında başladığını belirtti.

Dokuz yıldır tekvando yaptığını söyleyen genç sporcu, "Bu spora babamın tavsiyesi üzerine başladım. Severek yapıyorum. Kariyerimde 41. madalyamı aldım, 41 kere maşallah." diye konuştu.

17 yaşında 41. madalyasını kazandı

Kharkov kentindeki turnuvada Samsun Polis Gücü Spor Kulübünden 9 sporcunun mücadele ettiğini aktaran Melih Yılmaz, "Burada altın madalya kazandık. Hanemize tekrar puan kazandırdık. Hedefimiz 2024 Olimpiyatları. Türk bayrağımızı göndere çektirdik. Kesinlikle benim için en büyük gurur bu. Orada 39 ülkenin karşısında Türk bayrağımızın birinci olarak en yüksekte olması benim için paha biçilemez bir görüntüydü." değerlendirmesinde bulundu.

Yoğun bir çalışma programı uyguladığını vurgulayan Melih Yılmaz, ekim ayındaki Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını ve bu organizasyonda da güzel bir derece hedeflediğini dile getirdi.

Melih Yılmaz'ın antrenörü Sebahattin Yaşar ise "Melih'in Ukrayna'da Türk bayrağını göndere çektirmesinden gurur duyduk. Melih'in ileride olimpiyatlara katılacağına ve aynı performansı orada da göstereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

17 yaşında 41. madalyasını kazandı

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