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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
22.04.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Bilic bombası! Resmi teklif...

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Bilic bombası! Resmi teklif...

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Slaven Bilic, geçtiğimiz Şubat ayında Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'dan kovulmuştu. Ada basını, 50 yaşındaki Hırvat teknik adamın yeni rotasını duyurdu.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Slaven Bilic, art arda aldığı başarısız sonuçların ardından Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad'dan kovulmuştu. İki aydır boşta olan Hırvat hocayla ilgili Ada basını ise bomba bir iddia ortaya attı.

Ada'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail, 50 yaşındaki deneyimli teknik adama yakın bir kaynağa dayandırarak yayımladığı haberde Bilic'in yeni rotasının İskoçya Milli Takımı olacağını yazdı.

Gazeteye konuşan kişi, "Bilic, futbolu çok özledi ve İskoçya Milli Takımı'yla ilgileniyor. Henüz bir başvuruda bulunmadı ancak kendisine bir teklif gelirse durum değişir." ifadelerini kullandı.

İskoçya Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Alex McLeish'in görevine son verdiğini duyurmuştu.

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