Bilic bombası! Resmi teklif...
Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Slaven Bilic, geçtiğimiz Şubat ayında Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'dan kovulmuştu. Ada basını, 50 yaşındaki Hırvat teknik adamın yeni rotasını duyurdu.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Slaven Bilic, art arda aldığı başarısız sonuçların ardından Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad'dan kovulmuştu. İki aydır boşta olan Hırvat hocayla ilgili Ada basını ise bomba bir iddia ortaya attı.
Ada'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail, 50 yaşındaki deneyimli teknik adama yakın bir kaynağa dayandırarak yayımladığı haberde Bilic'in yeni rotasının İskoçya Milli Takımı olacağını yazdı.
Gazeteye konuşan kişi, "Bilic, futbolu çok özledi ve İskoçya Milli Takımı'yla ilgileniyor. Henüz bir başvuruda bulunmadı ancak kendisine bir teklif gelirse durum değişir." ifadelerini kullandı.
İskoçya Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Alex McLeish'in görevine son verdiğini duyurmuştu.
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