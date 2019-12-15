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GeriFutbol 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İngiltere'yi mağlup etti İ
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Futbol
AA
15.12.2019 - 22:35, Son Güncelleme:

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İngiltere'yi mağlup etti İ

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15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İngiltere'yi mağlup etti İ

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği İngiltere'yi 6-3 yendi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'de St. George's Park'ta oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 2. dakikada Aslan Atay, 13. dakikada Muhammed Zişan Turan, 50. dakikada Hasan Berat Kayalı, 66. dakikada Semih Kılıçsoy, 79. dakikada Berkay Kençtemur ve 80 2. dakikada İnanç Gürbüz kaydetti.

İngiltere'nin golleri ise 38. dakikada Ronnie Stutter, 78. dakikada Tommy Bloxham ve 80. dakikada Ty Barnett'ten geldi.

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