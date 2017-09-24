Söz 14. bölüm fragmanında Yavuz için tehditler çoğalıyor

Ekranların sevilen ve aksiyon dolu dizisi Söz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Söz yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde hazırlıksız yakalanan Tim zor anlar yaşayacaktır. İşte, Söz yeni bölüm fragmanı.
Teröristler kışlaya büyük bir baskın düzenler. Hazırlıksız yakalanan Tim zor anlar yaşayacaktır. Tayini çıkan Bahar’ın Karabayır’da kalmak için aradığı çözüm hiç beklenmedik birinden gelecektir. Çolak eski gücüne kavuşmaya devam ederken, Sancar ve adamları ise bir Türkmen köyüne doğru harekete geçer. Türkmenleri korumak için gelen Yavuz ve Tim’i Sancar’dan başka bir tehdit beklemektedir.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Görevden alındıktan sonra sivil hayata dönen Tim’in günleri askerlik özlemiyle geçmektedir. Terör saldırıları ise hala devam etmekte, gelen acı haberler ülkeyi yasa boğmaktadır. İnzivaya çekilmiş olan Yavuz, Çolak’ın avukatından gelen bir haberle harekete geçer. Tim’in de Yavuz’a katılmasıyla birlikte kendilerini büyük bir terör eyleminin ortasında bulurlar. Bu eylemin sonucunda ise onları büyük bir sürpriz beklemektedir.
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