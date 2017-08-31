Sonbahar rüzgarı

HÜKÜMET, bayramdan sonra öncelikli başlık olarak belirlediği ekonomi konusunda durum değerlendirmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı son Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, ekonomideki gelişmeler hakkında brifing verildi. Durağan görünen ekonominin sonbaharla birlikte canlanacağı, yıl sonu büyüme hedefinin 4.4 olarak gerçekleşeceği bilgisi verildi. Enflasyon ve işsizliğin ise tek haneli rakamlarda kalacağı öngörüldü.

ERDOĞAN’A BRİFİNG

Edinilen bilgiye göre, bir süreden beri ekonominin canlandırılması için çalışma yürüten hükümetin, bu konudaki başlıkları bayramdan sonra paylaşması bekleniyor. Son MKYK toplantısında da ekonomideki beklentiler belli başlıklarla değerlendirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı eski bakan Cevdet Yılmaz, yıl sonuna kadar öngörülen hedefleri paylaştı. Yılmaz’ın sunumunda, ekonomi göstergelerinin pozitif yönde geliştiğini ve değiştiğini söyledi. Büyümenin yıl sonu itibarıyla yüzde 4.4 olacağı, işsizlik ve enflasyon rakamlarının da tek hane de kalacağı vurgusu yapıldı.

DARALMA AŞILIYOR

Yılmaz, ekonomideki beklentilere ilişkin yaptığı değerlendirmede ise makro ekonomik göstergelerde iyileşme olduğunu belirterek, geçen yıl yaşanan daralmanın aşılmaya başladığını iddia etti. Yılmaz, şunları söyledi: “Geçen yılın son çeyreğinde tekrar büyümeye başladık. Bu yıl ilk çeyrekte yüzde 5’e ulaştık. İkinci çeyrekte öncü göstergeler devam ettiğini gösteriyor. Üçüncü çeyrekte en yüksek büyümeyi bekliyoruz. Geçen yıl küçülme olmuştu darbe nedeniyle. En yüksek büyüme üçüncü çeyrekte olacak. Yüzde 4.4 olan üzerinde tamamlayacağız.

TEK HANE BEKLENTİSİ

İkincisi enflasyon verisi, tek haneliye düştü. Baz etkisinden dolayı önümüzdeki aylarda çift haneye çıkma ihtimali var ama yıl sonunu tek haneli kapayacağımız görünüyor. Yüzde 9 civarı kapatabiliriz. Gıda komitesinin çalışmaları var. Onlarda sonuç vermeye başladıkça daha da iyi bir performansa gideceğiz. Yüzde 13’lere yaklaşmıştı. İstihdam seferberliği ile atılım yapıldı. Diğer taraftan büyümenin yükselmesi işsizliği azalttı. Kışa doğru gittikçe zorlaşsa da, tek haneliye yakın bir yerde tamamlamış olacağız.

iyi bir trend yakaladık

CEVDET Yılmaz, ihracatın 12 aylık bakıldığında 150 milyar doları aştığını belirterek, “Geçen yıl 144 milyar dolardı. 160 milyar dolara yaklaşmasını bekliyoruz. Rekorumuz 158 milyar dolar. Amacımız buna yaklaşmak. Bunda sanayinin çok büyük etkisi var. İhracatın yüzde 95 sanayi ürünleri oluşturuyor. Bu da sanayinin dinamizmini gösteriyor. Tarım sektörünün geçen yıla göre daha iyi performansı var. Turizm aynı şekilde. Temmuz ayı verileri gösterdi ki; canlanma var. Bu da hem istihdam, hem de cari açık bakımından iyi bir haber. Ekonomide iyi bir trend yakaladık. Önümüzdeki süreçte bütçe ve orta vadeli programın güncellenmesi de yapılacak” dedi.