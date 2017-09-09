Son dakika: Veliler bu ürünlere dikkat

Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonu Başkanı ve İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, İstanbul Vezneciler'de bulunan merkez binasında bilgilendirme toplantısı yaptı. Osmanoğlu, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı öncesinde gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında, kantinler için yapılan hazırlıklar, kantinler için alınan belgeler, kantin kiraları, kantinlerde yemek üretimi, kantin için yapılan ihalelere FETÖ'cülerin sızdığı konusunda bilgiler verdi. Osmanoğlu, velileri dışarıdan, merdiven altı gıda ürünlerin satın alınmaması konusunda uyarılarında bulundu.

2017- 2018 eğitim ve öğretim yılının önümüzdeki hafta başlayacağını ifade eden Vahap Osmanoğlu, kendilerini ilgilendiren 18 milyon öğrencinin olduğunu, öğrencilere nasıl daha kaliteli ürün üretiriz diye çalışma yaptıklarını, kantincilerin hazırlıklarını yapmakta olduğunu ve 18 Eylül'e hazır vaziyette öğrencileri beklediklerini söyledi.

Velilerin okul kantinlerinde dikkat etmesi gereken durumlar hakkında bilgi veren Osmanoğlu, “Veliler, okul kantinlerinde satılan ürünlerin son kullanma tarihlerine ve TSE belgesi olan ürünlerin satıldığına dikkat etmesi gerekir. Kantinler sürekli denetleniyor, şimdiye kadar herhangi bir olumsuz vaka yaşanmadı. İnşallah bundan sonra yaşanmaz. Velilere tavsiyem şu; çocuklara, dışarından alınan merdiven altı ürünlerin iyi olmadığı imajını verilmesi gerekir. Kantinler sağlıklı, hijyenik ve çocuklara göre kalori değeri ölçülüyor. O yüzden kantinden alışveriş yapmak daha avantajlı, daha sağlıklı, daha da ucuz. Şimdiye kadar 3 yıl geçti ve ürünlerimize zam yapmadık” dedi.



ÖĞRENCİLERE UYARI

Dışarıdan alıveriş yapan öğrencileri uyaran Osmanoğlu, “Bazı okul kapılarının açık olması kantincileri olumsuz etkiliyor. Uygun olmayan ürünler okula rahatlıkla içeri giriyor. Bakanlık bununla ilgili genelge yayınladı. Kantinci camiası olarak bakanlıktan şunu istiyoruz; okul kapılarının kapatılması hem bize yarar sağlar hem de çocuklarımızın zararlı ürünleri almasının engellemiş oluyoruz. O yüzden eğitim ve öğretim yılı açılmadan önce bunun ile ilgili bir tedbir alınırsa merdiven altı ürünlerin alınması engellenmiş olur. Kantinlerimiz bununla ilgili çalışma yaptı. Satılan ürünleri TSE belgeli ürünler olduğunu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın izni olduğu ürünler. Geçtiğimiz yıllarda 12 bin civarında denetim yapıldı. İçerisinde uygun olmayan ürünlerinin satılmadığı tespiti yapıldı. Demek ki biz iyi bir yoldayız. Okul kapıları kapatıldığı an bütün sorunlar bitmiş olur” şeklinde konuştu.

Okullarda yemek üretimi hakkında bilgi veren Osmanoğlu, “Tekli öğretime geçen okullarda yemek üretmeye başladık. Anında üretim, anında tüketim. Daha sağlıklı, verimli ve lezzetli ürünler üretiyoruz. Bu yıl için tüm okullarımıza yavaş yavaş yemek vermeye çalışacağız. Fiziki mekanları müsait olan okullarda sulu yemek bundan sonra olacak” ifadelerini kullandı.



“KANTİNLERDEKİ KİRA ARTIŞI YÜKSEK”

Kantinlerdeki yüksek kira artışına değinen Osmanoğlu, “Bizim en büyük sıkıntımız; devletin belirlediği kanunlar ve yönetmelikler dışında kira artışının yapılması. Devlet, sistemini kurmuş, artırılması gereken durum belli. Ama maalesef baskılarla yüksek kiralar oluyor. Örneğin; 3 bin TL ise ben 7 bin TL istiyorum diyor, bir anda 4 bin TL yükseltilmeye çalışılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü kendi kiracılarını korumak adına yüzde 30 kira indirimine girdiler. Bizde bu ülkemizin çocuklarına hizmet ediyoruz. Hizmet eden esnafı korumak gerekir. Devletimiz esnafı korumak için kredi üzerine kredi veriyor. Örneğin; 20 bin TL hibe kredisi alsam 2 sene sonra ödeyeceğim. Okullarda uygulanan uygulama böyle değil. Kiraları yükseltme çabası peşindeler” diye konuştu.

Kantinler için yapılan ihalelere FETÖ'cü yakınlarının sızdığını belirten Osmanoğlu, “Yapılan ihalelerin açık şekilde yapıldığını herkes biliyor. Açık yapılan ihalelerin, kiraları astronomik rakamlara yükseltiyor ve bu ihalelerle ilgili gelen kişilerin de doğru dürüst tespiti yapılmıyor. Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlüğüne şu yazıyı yazdım; FETÖ'den atılan kişilerin çevresi belge alma peşindeler. Hayat ve Öğrenim'den bu belgeleri rahatlıkla vermekteler. Bunun için bir an önce tedbir alınması lazım. Eğer okullara sızarsalar öğrenci kazanmak için ellerinden gelen herşeyi yaparlar. Hükümetimizin bu konu ile ilgili mutlaka tedbir alması gerekir. FETÖ'cüler, basında odamızı sürekli yıpratmaya çalışıyor, biz bunlarla mücadele yapıyoruz” dedi.



“BİR KANTİNCİ SADECE BİR TANE KANTİN İŞLETEBİLİYOR, İKİNCİ BİR KANTİNİ İŞLETEMİYOR”

Kantinlerin odadan belge alırken, odanın nelere dikkat ettiği konusunda bilgi veren Osmanoğlu, “Üzerlerinde kantin var mı? Yok mu? Buna dikkat ediyoruz. Bu bilgiler bilgisayar sistemimizde var. Üzerinde 2'nci kantin var mı? Yok mu? Ona bakıyoruz. Şu kuralı getirdik; belki bu bir devrim. Bir kantinci sadece bir tane kantin işletebiliyor, ikinci bir kantini işletemiyor. Bunun amacı; tekelleşme olmasın, bir kantinci bir yerde çalışsın, işinin başında dursun ve çocuklara sağlıklı ürünler üretsin. Amacımız buydu ve bunu da büyük oranda başardık. Şimdi belge kiralama olayı çıktı. Aynı eczacılar gibi. Belgeyi alıyor, birine veriyor ve o kişi kantini çalıştırıyor. Bu yasak” açıklamasında bulundu.