Son dakika: Sanatçı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti

SANATÇI Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl temmuz ayında geçirdiği kalınbağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Uzun süre tedavi gören ünlü sanatçı Nuray Hafitaş bugün hayatını kaybetti.
DOKTORU BİLGİ VERDİ! 20 DAKİKA SONRA VEFAT ETTİ
Nuray Hafiftaş’ın doktoru Göksel Bahadır’ın ‘dün gece ağırlaştı ve yeniden müdahale ettik ama kendisine uyguladığımız tedavilere rağmen giderek kötüye gidiyor. O yüzden de yakınlarına haber verildi. Tedavi süresince tabii ki biz elimizden geleni yapıyoruz. Her an her şey olabilir mi? Evet, durumu çok hızlı bir şekilde kötüye gidiyor’ açıklamasının ardından 20 dakika sonra Hafiftaş'ın vefat haberi geldi. Dr. Göksel Bahadır, ünlü sanatçının vefat haberini şu sözlerle duyurdu: "Biliyorsunuz, az önce de son durumunun ağır olduğunu söylemiştik. Maalesef kendisini kaybettik. Yapılan tüm müdahalelere rağmen cevap alamadık. Genel durumumu bozuldu, tansiyonu düştü. Tansiyonu toparlamaya çalıştık ama verilen tüm tedavilere rağmen tansiyonu yükselmedi. Kalp yetmezliği, solunum yetmezliği geliştiği için hastamızı kaybettik saat 12.56’da son nefesini verdi."
NURAY HAFİFTAŞ: HAYATIM BİR ANDA TEPETAKLAK OLDU
Kanser olduğunu öğrenen Nuray Hafiftaş yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlatmıştı: Hayatım bir anda tepetaklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum.
NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?
Nuray Hafiftaş, 8 Ağustos 1964 tarihinde Ardahan ilinin bir ilçesi olan Çıldır'da doğdu. İlkokul eğitimini Taksim’de tamamladıktan sonra İTÜ ( İstanbul Teknik Üniversitei) Devlet Konservatuvarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti'nde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak yer aldı, aynı yıl İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı. Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran Türk halk müziğinin usta ismi, 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var. Müzik kariyerinin yanı sıra naif kişiliğiyle milyonlarca insanın kalbini fethetmeyi başaran Nuray Hafiftaş’ın Bilal Ercan'la beraber "Çifte Yürek" adlı halk müziği programı sunuculuğu da çalışmaları arasında bulunmaktadır.
Nuray Hafiftaş'ın Türk halk müziği klasik sanatçıları literatürüne girmesine neden olan özellikleri kuşkusuz sadece bunlar değil. "Eyvah Gönül" de ürettikleri eserlerden biri.
2017 yılından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nuray Hafiftaş'a kolon ve karaciğer kanseri teşhisi konulduğu duyurulmuştu.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün