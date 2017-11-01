Siyah İnci 6. bölüm fragmanında Hazal ve Kenan yüzleşiyor

Ekranların sevilen ve takip edilen dizisi Siyah İnci yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Siyah İnci yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak. İşte, Siyah İnci yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Hazal’ın elinde tuttuğu fotoğraf, Vural’ın Naz’la çektirdiği fotoğraftır ve bu esnada Vural da içeri girer. Hazal fotoğraftaki kişinin nasıl olup da kendisine bu denli benziyor olduğunun hesabının sorar Vural’a. Aynı anlarda Kenan ise Irmak’ı uğurlamaktadır. O sırada Kenan’ın evinde olan Ece duruma müdahale eder ve sevdiği adamın birlikte olduğu kadını iyileştirmek, hayatta tutmak için mücadele eder. Diğer tarafta ise Hazal bütün gerçeği, Vural’ın geçmişte kendisine neredeyse ikizi kadar benzeyen Naz’la evli olduğunu öğrenecektir. Bu durum karşısında ne yapacağını şaşıran Hazal öfkeyle evi terk eder. Soluğu annesinin yanında alacaktır. Ama Melek, kızıyla görüşmeye, konuşmaya yanaşmaz bir kez daha. Hazal çaresizce annesiyle konuşmaya çalışırken Demiroğlu ailesi Irmak’ın hastaneye kaldırıldığı haberiyle apar topar ayrılırlar evden. Hazal da durumu öğrendiğinde hastaneye gidecektir. Bu esnada Kenan, Vural ve diğerlerinin hastaneye geldiklerinden habersiz bir şekilde, Irmak’a refakat etmektedir.
Irmak’ın rahatsızlığı Kenan’ın Hazal’dan intikam almak amacıyla başladığı bu ilişkiyi sorgulamasına sebep olur. Ancak Irmak’ın hastanede kaldığı gece Hazal’ın ağzından duyacağı şeyler, onu ayrılıktan vazgeçirip, Demiroğlu ailesinin karşısına çıkmaya, Irmak’la yaşadığı ilişkiyi itiraf etmeye yöneltir. Kenan ve Irmak ikilisi hiç beklenmedik bir şekilde Demiroğlu ailesinin karşısına çıkacak, ilişkilerini itiraf edeceklerdir. Üstelik Kenan işi bir adım daha öteye taşır ve Hazal’ı çileden çıkaracak bir adım daha atar bu ilişkide. Melek’in yeni işe başladığı lokantada ise hiç beklenmedik bir misafiri vardır. Melek bu beklenmedik misafirin karşısına çıkarken, kızı Hazal’da Kenan’la yüzleşecektir.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Kenan’ı kocasının yeni ortağı olarak karşısında görünce Hazal şok olmuştur. Demiroğlu ailesi de hiç beklemedikleri bu sürpriz karşısında şaşkındır. Vural öldürttüüğünü düşündüğü Kenan’ın yeni ortağı olmasından, evine kadar girmiş olmasından çok rahatsızdır. Canan, Kenan’la ortaklığı feshetmenin yollarını arasa da, Vural için mesele şirketten, ortaklıktan çok daha büyüktür. Kenan’la mücadele etmekten geri durmaya hiç niyeti yoktur.
Hazal, Kenan’ın hala kendisini sevdiğini ve onu yarı yolda bıraktığı için intikamını almaya geldiğini düşünmektedir. Fakat Kenan ve Aziz’in planı zannedilenden daha büyüktür. Demiroğullarına çok daha büyük bir sürprizleri vardır. Hazal, daha Kenan’ın gelişinin şokunu atlatamadan Naz’la ilgili edindiği bilgiyle büyük bir şok daha yaşayacaktır.
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