Demet Akalın: Ben bir kere patladım rahatladım. Sen de konuş

Bodrum'da sahne alan Demet Akalın, haciz olayından sonra ilk kez kameralar karşısına eşiyle beraber geçti. Akalın, “Ben bir kere patladım rahatladım. Sen de konuş rahatla” diyerek eşine tavsiyede bulundu.

İlk kez konuşan Kurt, şunları söyledi: “O haberler nereden çıktı bilmiyorum ama böyle bir şey ne benim aklımdan geçti, ne de eşimin. Hayatta herkesin başına bir şeyler gelebilir. Hemen kötü bir şey olunca aile konusuna girilmemesi lazım ki ticari anlamda da olan bir şey yok. Bazen aslında böyle olaylar iyi oluyor çünkü çevremizde uçan bütün sivrisinekleri analiz etmiş olduk.”