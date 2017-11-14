Şeyma Subaşı:Aylardır her türlü çirkinliği yaptınız, kötülük adına her şeyi denediniz

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şeyma Subaşı içini böyle döktü:

‘Beni ve ailemi akıllarınca karalamaya çalışanlar... Aylardır her türlü çirkinliği yaptınız, kötülük adına her şeyi denediniz, içinizin pisliğini yaymaya çalıştınız... Sadece sustum bekledim... Beni ve ailemi karalamak için yaptığınız bütün kötülükler şimdi ayağınıza dolandı, ne kadar çirkinleştiğiniz ortaya çıktı... İnsan iftira atmak için montaj yapacak kadar nasıl çirkinleşebilir? Küçücük kızıma hakaret edecek kadar nasıl iğrençleşebilir? Yazıklar olsun size ve sosyal medyayı hakaret ve kötülük için kullanan sizin gibilere. Allah herkesi sizin gibi hasta insanlardan korusun.’