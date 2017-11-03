Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragramında düğün hazırlıkları..

Esin ve Şevkat evlilik hazırlıklarına başlamışlarken Şevkat çok yüklü bir vergi borcu ile karşı karşıya kalır. Borcu ödemeden evlenemeyeceğini söyler ve Esin’in yardımını da istemez. Fakat Esin hacizi önlemek için gizlice ödeyince araları açılır ve işler hiç ummadıkları bir noktaya kadar sürüklenir. Bozkır ve Gülperi Erkan’ın mesleğini merak ediyorlardır. Erkan doktor olduğunu söyler. O andan sonra Bozkır ve Gülperi her hastalığında Erkan’a gider ve Erkan işin içinden çıkamaz. Cuma, mahallelinin kendisini ne kadar sevdiğini anlamak için bir oyun düzenler ve kendi için fidye ister. Fakat Cuma’nın bu oyunu kendisine pahalıya patlar.

ŞEVKAT YERİMDAR SON BÖLÜMLERDE NELER YAŞANDI?

“Esin, Şevkat’ten inanılmaz bir evlilik teklifi beklemektedir ve bunun için ona üç hak tanır. Şevkat bütün mahalleyi seferber eder. Ama işler gittikçe karışır, içinden çıkılmaz bir hal alır. En sonunda Cevdet duruma el koyar ve kızının Şevkat ile evlenmesine izin vermeyeceğini söyler. Şevkat’in artık sabrı taşmıştır ve herkesi şok edecek bir hamle yapar. Bozkır ve Gülperi, Erkan’ın ailesi ile tanışmak isterler. Çözüm gene Cuma’dan gelir. Sahte anne, baba ayarlayarak Bozkır’ların evine giderler. Ama tam her şey yolunda derken, sahte anne, baba herkesin ortasında kavgaya tutuşur.

Olsen ve Selami bir çay turnuvası yapmaya karar verirler. Kaybeden mahalleden gidecektir.”

Şevkat’in sürekli belaya bulaştığını düşünen Esin, evlenmek istiyorsa artık sakin bir yaşam sürmesi gerektiğini söyler ve iddiaya girerler. Şevkat kavgadan uzak duracak, Esin ise ev işlerinin üstesinden geleceğini kanıtlayacaktır. Böylece kendilerini bir evlilik provasının içinde bulurlar. Fakat bu her ikisi içinde hiç de kolay olmayacaktır. Cuma, tesedüfen tanıştığı bir kadından çok hoşlanır ve onu etkilemek için söylediği küçük yalanı devam ettirmek zorunda kalır. Fakat bu durumu anlayan mahalleli cumanın foyasını ortaya çıkartmaya kararlıdır. İsmail Tezene’ye kavuşabilmek için Erkan kimliği ile ailesinden ister. Ama içindeki Erkan kıskançlığı onu rahat bırakmaz. İsmail herkese bir sürpriz hazırlamaktadır.