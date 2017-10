Seven Ne Yapmaz 5. bölüm fragmanında Ozan'a kötü haber

Ekranların başladığı günden itibaren büyük beğeni kazanan dizisi Seven Ne Yapmaz yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Seven Ne Yapmaz yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ozan'ın kendisini bir kez daha bırakıp gittiğini zanneden Nazlı'nın kalbi yine fena halde kırılmıştır. İşte, Seven Ne Yapmaz yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Ozan, tam Nazlı'ya onu ne kadar sevdiğini söyleyip, kendisini affetmesini isteyecekken annesinden aldığı 'kardeşin tefeciler tarafından kaçırıldı' haberiyle hızla Nazlı'nın yanından ayrılmak zorunda kalır. Ozan'ın kendisini bir kez daha bırakıp gittiğini zanneden Nazlı'nın kalbi yine fena halde kırılmıştır. Ozan ile Mehmet, Aliye'nin yanına giderler ve Zeynep'i kaçıran tefeciler arar. Tefeciler tam 1 milyon dolar istiyorlardır. Aliye, yardım almak için aile dostları emekli polis Tarık amcayı çağırır. Tarık, Zeynep'in zarar görmemesi için parayı vermekten başka çareleri olmadığını söyler. Ozan'ın ne yapıp edip bir an önce parayı bulması gerekiyordur. Parayı bulmak için Gizem'i arar ama Gizem telefonlarına cevap vermiyordur. Diğer alternatif ise Sema'dır. Ama ondan parayı alırsa, Ozan bundan böyle Sema'nın kulu kölesi olmak zorunda kalacağını çok iyi biliyordur. Tüm bunlar olurken Sema, hırsız olduğunu düşündüğü Recep'i tutuklatmakta kararlıdır. Köşke gelen Gizem ile Arzu olanları öğrenirler. Zeynep'in kaçırılması ve Recep'in gözaltına alınması ortama bomba gibi düşer. Ne yapıp edip ikisini de kurtarmaları gerekiyordur. Kahramanlarımızı zorlu bir macera beklemektedir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ozan sonunda yüzüğü ele geçirmiştir. Artık Nazlı ile boşanmalarının önünde engel kalmamıştır. Köye gidip Nazlı'nın karşısına çıkar ama veremez yüzüğü, bulmadığını söyler, hala seviyordur Nazlı'yı. Nazlı umutlanmıştır ama başta Arzu olmak üzere Fatma Ana, oğulları İsmet ile Hikmet hepsi Ozan'a güven olmayacağı konusunda hem fikirdir. Arzu, Nazlı'ya Ozan'ın değişmediğini kanıtlamak için yaptığı planını devreye sokar. İstanbul'da Nazlı'ya ulaşmaya çalışırken dolandırılan, tüm parası çalınan Recep ise perişan durumdadır. İstanbul'un bir ucunda beş parasız olarak gözünü açmıştır. Sema da yana yakıla kendisini Nazlı'ya ulaştıracak Recep'i aramaktadır ama kazdığı kuyuya kendisini düşeceğinden habersizdir. Nazlı soluğu İstanbul'da alıp şirketi basar. Arzu, Gizem konusunda Ozan'ın karşısına önemli bir rakip çıkartır, Sema Recep'e, Recep Nazlı'ya ulaşmaya çalışırken bir anda trafik fena halde karışır.