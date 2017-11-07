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Seven Ne Yapmaz 10. bölüm fragmanında Ozan ve Nazlı'nın karşılaşması kötü sonuçlanıyor

Seven Ne Yapmaz yayınlanan 10 .bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Seven Ne Yapmaz yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ozan ve Nazlı için altı aydan sonraki ilk karşılaşmaları hiç de iyi sonuçlanmaz. İşte, Seven Ne Yapmaz yeni bölüm fragmanı.

Hürriyet Haber
07.11.2017 - 17:50 | Son Güncelleme :

Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Seven Ne Yapmaz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Heyecan dolu dizi Seven Ne Yapmaz yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç dakikalar yer alacak. İşte, Seven Ne Yapmaz yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Ozan ve Nazlı için altı aydan sonraki ilk karşılaşmaları hiç de iyi sonuçlanmaz. Ozan, Nazlı'yı Serdar'ın, Nazlı da Ozan'ı Ebru'nun sevgilisi zanneder. Ozan'la işyerinde tekrar karşılaşmak istemeyen Nazlı, istifa etmeye karar verir. Arzu, ayağına gelen fırsatı tepmemesini, Ozan'ı zaten unuttuysa neden bu kadar dert ettiğini söyleyerek vazgeçirmeye çalışır. Ama Nazlı kararlıdır. Nazlı dediğini yaparak, Serdar'a istifa etmek istediğini söyler. Ama Ebru ve Ozan'ı samimi bir şekilde görünce, bu kararından vazgeçer. Zaten işe ihtiyacı vardır, Ozan'dan korkan onun gibi olsun diyerek silahlarını kuşanır.

Bu arada Arzu, Nazlı ve Mehmet'in, onu öğle yemeğine çıkarmak için yaptıkları sürprizle, yalanının ortaya çıkması tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Ardından Mehmet'in gizemli tavırlarından şüphelenen Arzu, yanına Nazlı ve Tevhide Nine'yi de alarak Mehmet'in peşine düşer.

Şirket içerisinde, Nazlı ve Ozan arasında, bolca yanlış anlaşılmanın eşlik ettiği bir gizli bir savaş başlar. Ama bu savaş ve yanlış anlaşılmalar, hiç de beklenmedik bir sonuç doğuracaktır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Nikah faciasının üzerinden altı ay geçmiştir. Nazlı ve Ozan'ın yolları ayrılmıştır. Paraları, pulları, evleri, barkları ve en sonunda da umutları elinden alınan aşıklarımız, kendilerine yeni bir hayat kurma çabası içindedirler. Nazlı ve Arzu, yoksul bir mahallede kıt kanaat geçinmeye çalışmaktadırlar. Arzu, babasının engellemesiyle bir türlü iş bulamamakta, Nazlı ise hem bir eczanede çalışmakta, hem de kendi yaptığı doğal kremleri satmak için uğraşmaktadır. Fakir ama mutludurlar. Ozan ise taksicilik yapmaktadır. Bir yandan da zengin bir hayattan hızla en dibe düşen Aliye'nin bunalımlarıyla ve Zeynep ile uğraşmaktadır. Ozan'ın tek mutluluğu, her gün gizlene saklana da olsa Nazlı'yı görebilmektir. Hem fakir, hem de mutsuzdurlar. Bir gün Nazlı, çalıştığı eczanede; tonla alerjisi olan ve bu yüzden, hayatında çıplak ayakla toprağa bile basamamış zengin ve yakışıklı Serdar ile tanışır. Nazlı'nın doğallığı ve neşesi Serdar'a çok iyi gelir. Ozan ise, taksisine binen Ebru'yu, peşindeki bir adamdan kurtarır. Havalı, zengin bir kız olan Ebru, tam bir şıpsevdidir ve kahramanı olarak gördüğü Ozan'a görür görmez âşık olur. Kader, Nazlı ve Ozan'ı aylar sonra tekrar karşılaştıracaktır.

Etiketler: seven ne yapmaz 10. bölüm fragmanı , dizifragman
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