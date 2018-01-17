Seren Serengil'e kötü haber

MAHKEME, bir televizyon programında "Senin davranışların normal değil", "Para için evlenmişti", "... Çocuğunu bırakıp erkeklerle pavyona gitmiş", "Tip olarak şirin görünen, bunu avantaj olarak kullanan, aslında son derece hesapçı bir kız", "Saman altından su yürüten tiplerden bir tanesi", "Bu yaz Çeşme’de yani bayağı bir kandırdılar onu", "Zaten o karaktersizliktir yani" gibi cümlelerle Özlem Yıldız’ın kişilik haklarına saldırıda bulunan davalı Seren Serengil’in temyiz başvurusunu reddetti.
20 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEDİ
Özlem Yıldız avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla açtığı davanın dilekçesinde Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi’nin kararıyla 4 yıl önce Sinan Serter’den boşandığını anlattı. İddiaya göre davalı Seren Serengil, 1 Ekim 2014 tarihli "Kim Ne Derse Desin" adlı televizyon programında Özlem Yıldız’ın Sinan Serter’le evli olduğu dönemde arkadaşı Oğuz Aşıcı ile sosyal medyadan yazıştığını iddia etti. Özlem Yıldız yayına bağlanarak Oğuz Aşıcı’nın sadece arkadaşı olduğunu, Seren Serengil’in yanlış bilgi verdiğini, doğru bir haber olmadığını söylemesine rağmen Serengil programda hakaret içerikli cümleler kullanmaya devam etti. Küçük düşürüldüğünü ve anneliğinin hiçe sayıldığını öne süren Özlem Yıldız da Serengil’den 20 bin lira manevi tazminat istedi. Davaya cevap veren Seren Serengil ise magazin haberciliği yaptığını, programda davacı Özlem Yıldız’ı küçük düşürücü sözler kullanılmadığını belirterek davanın reddini istedi.
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDA BULUNULDU
Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçeli kararında "Kim Ne Derse Desin" adlı programda Özlem Yıldız’ın eşiyle para için evlendiği, evliliğin devamı sürecinde eski erkek arkadaşı ile Facebook'tan yazıştığı, evli bir adamın teknesine gittiği, çocuğunu otelde bırakıp gece kulübüne ve pavyona gittiği şeklinde anlatımların bulunduğu belirtildi. Mahkeme davalı Seren Serengil’in magazin haberi yaparken eleştiri sınırlarını aşarak Özlem Yıldız’a direkt hakaret mahiyetinde söylemlerde bulunduğunu ifade etti.
İTİRAZ REDDEDİLDİ
Beykoz’da açılan davada mahkeme Seren Serengil’in programda sarf ettiği bu sözler nedeniyle davacı Özlem Yıldız’a 17 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Seren Serengil mahkemenin aleyhteki kararını temyiz edince dava dosyası İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’ne (İstinaf mahkemesi) gitti. İstinaf mahkemesi davalı Seren Serengil’in programda sarf ettiği sözlerin Özlem Yıldız’ın özel hayatına ilişkin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğunu kararında açıkladı. Davalı Seren Serengil’in istinaf başvurusunun reddine karar veren mahkeme, Özlem Yıldız’ın kazandığı 17 bin liralık manevi tazminat davasının haklı olduğuna karar verdi.
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