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Kızdıran iddia! 'Şov yapıyor' Seren Serengil cezaevinden çıktı

Gülben Ergen’in talebi üzerine mahkeme tarafından 3 günlük zorlama hapsine çarptırılan Seren Serengil bu sabah cezaevinden çıktı.

Ceylan SEVER - Deniz BOY
05.02.2018 - 11:07 | Son Güncelleme :

SEREN Serengil’e sunduğu televizyon programında Gülben Ergen’in aleyhinde yaptığı yayınlar nedeniyle İstanbul 10. Aile Mahkemesi’nce verilen ihtiyati tedbir kararına uymayınca hakkında verilen 3 gün zorlama hapis kesinleşti. Cuma günü İstanbul Adalet Sarayı’nda infaz işlemleri yapılan Serengil, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 3 gün geçirdi.

Tek kişilik odada kalan Serengil’i, pazartesi sabah erken saatlerde cezaevine gelen avukatı Ersoy Akdemir ve sevgilisi Yaşar İpek çıkardı. Basına açıklama yapmamak için özel çaba gösterilirken, Serengil aracına binerek hızla uzaklaştı.

‘ŞOV YAPIYOR İDDİALARI CANINI SIKTI’

Avukatı Ersoy Akdemir, Hürriyet’e yaptığı açıklamada hafta sonu görüş olmadığı için cuma günü Seren Serengil’in cezaevinde avukatlarıyla görüştüğünü belirterek, şunları söyledi:
“Seren Hanım'ın içeride en çok canını sıkan ‘Şov mu yapıyor?’ şeklindeki haberlerdi. Hapsin şovu olmaz. O dönemdeki hukukçusu ne dediyse o şekilde yönlendi. 1.5-2 aydan önce içeri giremez yönündeki yanlış bilgi nedeniyle bu haberler yapıldı. Bu bilginin de ne kadar yanlış olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu bilgiye dayanarak yapılan bu haberlerin de asılsız olduğu zaten Seren Hanım 4 gün içerisinde hapse girince anlaşıldı.” 

CEZAEVİNDEN ÇIKAR ÇIKMAZ...

Seren Serengil üç günlük hapis cezasının ardından bugün tahliye oldu. Cezaevinden çıkar çıkmaz ünlü isim sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:
"Allah'ım bir sağlık bilirdim bir de özgürlüğü öğrendim... Bu ikisinden kimseyi yoksun bırakma. Sizi de çok özledim. Programa yetişmeye çalışıyorum inşallah yetişirim."

Kızdıran iddia Şov yapıyor Seren Serengil cezaevinden çıktı

SEREN SERENGİL NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ

Gülben Ergen’in şikâyeti üzerine İstanbul 10. Aile Mahkemesi tarafından Seren Serengil’in şikâyetçi hakkında 6 ay süreyle 30 metreden fazla yaklaşması, aleyhine konuşması, hakaret etmesini tedbiren yasaklandı. Bu karardan bir süre sonra bir kez daha şikâyetçi olan Ergen, Serengil’in tedbir kararına rağmen karşılaştığı bir ortamda kendisine omuz attığını öne sürdü. Ergen’in şikâyeti savcılık tarafından, gereği yapılmak üzere İstanbul 11. Aile Mahkemesi’ne gönderildi. 11. Aile Mahkemesi, Serengil’in 10. Aile Mahkemesi tarafından hakkında verilen tedbir kararına uymadığını gerekçe göstererek, Serengil hakkında 3 günlük zorlama hapis cezası verdi.

 

 

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