"Sen İste Yeter" den kötü haber

"Sen İste Yeter"in ekran macerası 2 ay sürdü. 31 Temmuz tarihinden bu yana yayınlanan program bugün itibariyle ekranlara veda etti. Kanal yönetiminin programın aldığı reytinglerden memnun olmadığı için bu kararın alındığı belirtiliyor.

Hande Ataizi sosyal medyadan veda etti

Programın sona erdiğini Hande Ataizi Instagram hesabından " Daha nice güzel projelere.Birkaç kişiyi gülümsetebildiysek ne mutlu bize" sözleriyle duyurdu.