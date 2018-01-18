Seda Sayan’ın eski sevgilisi Murat Karabova kimdir?

Son dönemlerde Seda Sayan ile çekilmiş fotoğraflarıyla sık sık magazin sayfalarını süsleyen Murat Karabova, 1971 yılında doğdu. Magazin dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan ve adı daha önce pek çok farklı isimle geçen Murat Karabova, galericilik mesleğiyle uğraşıyor.



Murat Karabova Ağustos’ta da Seda Sayan ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Ancak çiftin beraberlikleri kısa sürdü. İkilinin ayrılma nedeni Murat Karabova’nın iki çocuğunun annesi Aslı Sarıpınar ile görüşmeye devam etmesi olarak gösterildi ancak iki taraf da iddiaları yalandı. Murat Karabova’nın çok düzgün olduğunu ifade eden Seda Sayan, ünlü iş adamıyla arkadaş olarak görüşmeyi sürdürüyor.