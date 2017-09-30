Savaşçı 14. bölüm fragmanında olaylar hız kesmiyor

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen heyecan seviyesi yüksek olan dizisi Savaşçı yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Savaşçı yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde aksiyon dolu sahneler ekranlara gelecek. İşte, Savaşçı yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Doktor, Kopuz Albay’ı yok etmek için, şeytani planlarını devreye sokarken, Yüzbaşı Kağan, Mehmetçiği hedefleyen binlerce silahın, Doktor’un eline geçmemesi için hemen harekete geçmek zorundadır. Ama bu operasyon için Kağan’ın Kılıç Timi’nden bir talebi olur. Yüzbaşı Kağan’ın isteğini hiç tereddütsüz kabul eden Kılıç Timi, her türlü riski göze alır.

Doktor, şimdi büyük bir sabırsızlıkla silahlarını beklerken, sevkiyatı durdurmayı kafasına koyan Yüzbaşı Kağan ve komutasındaki Kılıç Timi, ölüme doğru adım adım ilerlemektedir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Karakolun askerlerinden Onur’un şehit olması Kağan’ı deliye döndürür. Ele geçirilen uyuşturucuyu Doktor’un gözleri önünde ateşe veren Yüzbaşı Kağan, şimdi bir kez daha hainlerin namlusunun ucundadır. Sınır karakolunda yaşanan bu ölüm-kalım savaşında, Doktor, Kopuz Albay’ın kılıcını kırmaya niyetliyken, Yüzbaşı Bozok ve Kılıç Timi şehit Mehmetçiğin kanını yerde bırakmamaya kararlıdır. Şimdi hedefine kitlenen Kılıç Timi’nden kaçmak, Doktor’un sandığı kadar kolay olmayacaktır!