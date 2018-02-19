Saç dökülmesinde stres faktörüne dikkat!

Genelde altında yatan en büyük sebep kalıtım olsa da fiziksel ve duygusal stres de saç dökülmesine yol açan önemli bir faktördür. Tedavi yöntemine ise kişinin sağlık durumu, kan değerleri, genetik yatkınlığı ve beslenme alışkanlıkları analiz edildikten sonra karar verilir.

CANLANDIRICI BAKIM: Bu yöntem; saçlarında incelme, dökülme ve azalma yaşayan kişilere uygulanır. Basit bir yöntemdir ve kişinin durumuna uygun özel losyonlar kullanılır. Losyonların içerisinde saç köklerini güçlendirmek, hücre bölünmesini yavaşlatan yapıları baskılamak ve kan dolaşımını artırmak için özel maddeler ve antioksidanlar bulunur. Kimyasal olmadığı için saçlara ve deriye zarar vermez. Dönemsel olarak tekrarlanabilir.

LAZER TERAPİ: Termal ısı üretmediği için soğuk lazer adıyla da bilinen bu terapi yöntemi, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından onaylıdır. Bu uygulamada kişinin saç hücrelerine ışık terapisi yapılarak, hücrelerin aktifleştirilmesi amaçlanır. Bu sayede saçlar güçlenir ve dökülmeler azalır. Lazer terapi düzenli olarak uygulandığında incelmeye yüz tutmuş saç tellerinin kalınlaştığı görülür, yeni saç çıkma oranı artar ve saç kaybı büyük oranda azalır. Bu yöntemin herhangi bir yan etkisi yoktur.





MİKRODERMAL TERAPİ: Burada amaç saç derisini yenilemektir. Uygulanışı ise şöyledir; cilde üstünde çok ince ve minik iğneler bulunan bir cihazla (dermaroller) düşük seviyede hasar verilir. Bu hasar, derinin kendiliğinden bir onarım sürecine girmesini sağlar. Böylece vücut deriyi onarmak için büyümeye yönelik faktörler salgılamaya başlar ve kök etrafındaki kolajen ve elastik fibrillerin üretimi artar, kökler güçlenir. Ayrıca bu cihaz deride ufak kanallar açtığı için kullanılan losyonun daha iyi emilmesini sağlar. Bu da gelişim hızını artırır. Son yıllarda sıkça tercih edilen bir yöntemdir ve hiçbir yan etkisi yoktur. Uygulanan kişi herhangi bir acı ya da ağrı hissetmez ve uygulamanın hemen sonrasında günlük hayatına devam edebilir.

Bütün bu tedavi yöntemleri, saç dökülmesinden muzdarip kişilere, saç ekimine gerek kalmadan bir çözüm sunabilmek için uygulanır. Ancak kişinin durumu çok ileri ise ve bu tedavi yöntemleri yetersiz kalacaksa, saç ekimine başvurulabilir.

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