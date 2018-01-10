Show TV ekranlarındaki programında Demet Akalın ve Okan Kurt'u konuk alan Seda Sayan, yine çok konuşulacak bir programa imza attı. Demet Akalın'ın biyografisinin anlatıldığı videoda eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a da yer verilince şarkıcı gerildi.

DEMET AKALIN'IN YÜZÜ DEĞİŞTİ

Demet Akalın, bir dönem aşk yaşadığı İbrahim Kutluay ile "Senin Anan Güzel mi?" şarkısında kamera karşısına geçmişti. İbrahim Kutluay, Demet Şener ile Demet Akalın'ı aldatınca şarkıcı çok zor dönemlerden geçmişti.

OKAN KURT TEPKİSİZ KALDI

Videonun gösterilmesinin ardından Demet Akalın'ın resmen yüzü değişti. Okan Kurt'un ise duruma tepkisiz kalması "Videoda yer alan İbrahim Kutluay'ı görmedi mi?" sorusuna akıllara getirdi.

SEREN SERENGİL'DEN SONRA DEMET DE TAKİPTEN ÇIKARDI



Öte yandan Demet Akalın yaşanan bu olayın ardından Instagram hesabından Seda Sayan'ı takipten çıkardı.

SEDA SAYAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

'Büyük bir özür borcum var. Çok sevdiğim, nikah şahidi olduğum Okan kurt'tan özür diliyorum. Ekibim adına özür diliyorum. Senden ve eşidnen özür diliyorum. Ben senin ablanım. Sen de beni kırmadın programıma geldim. Benim haberimin olması mümkün değil... Sabaha kadar ağladım. İster kabul edin, ister etmeyin... Ben sizden kendim ve ekibim adına özür diliyorum. Okan hayatımda kaybetmeyi isteyeceğim son delikanlı. Umarım özrümü kabul ederler... Kimseyle küs kalmak istemiyorum.''

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