RTÜK'ten ceza yağdı

'ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ İHLAL EDİLDİ'

Show TV'de yayınlanan "Seda ve Uğur'la Artık Susma" isimli programa katılan kişilerin önce isim vermeden, "ünlü bir isim" diye suçlamada bulunulduğunu, daha sonra oyuncu Hale Soygazi'nin adı verilerek, Anayasa'da temel insan hakkı sayılan "özel hayatın gizliliği ilkesi"nin ihlal edildiğini tespitinde bulunulan RTÜK tarafından, bu kapsamda ilgili kanunun, "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz. Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmü gereğince kanala en üst sınırdan ceza verildi.

HÜLYA'NIN SÖZLERİ CEZA GETİRDİ

Üst Kurul tarafından, milli ile manevi değerlerin, genel ahlakın ve ailenin korunması dikkate alınarak, Star TV'de yayınlanan "Bir Hülya Avşar Sohbeti" isimli sohbet programında, sunucu Hülya Avşar'ın "Erkeklerin eşlerini çaktırmadan aldatmak zorunda oldukları" yönündeki ifadelerini birçok kez tekrarladığı belirlendi. Programda, "ahlak dışı bir durumun zorunluluk olarak ifade edilmesi" dikkate alınarak, "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmü kapsamında televizyon kanalına tavandan müeyyide uygulaması kararlaştırıldı.

TV8'E DE CEZA

RTÜK tarafından, TV 8'de yayınlanan "Niyazi Gül Dörtnala" isimli komedi filminde de "cinsel birlikteliği ima eden görüntü ve diyaloglara çocukların ekran başında olduğu erken saatlerde yer verildiği" değerlendirildi. İlgili kanunun, "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmüne göre televizyon kanalına tavandan müeyyide uygulandı.