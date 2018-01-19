Reytingcilere işi öğreteceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hâlâ ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz” dedi. “Bunlara ya bu işi öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz” şeklinde eleştirisini sürdüren Erdoğan, “Bunlar yine o ideolojik yaklaşımlarına devam ediyorlar. Hâlâ, Türkiye’nin bu noktada, istikrar ve güven vermediğini söyleyecek kadar ideolojik yaklaşım içerisinde, maalesef patinaj yapıyorlar ”diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nezdinde kurulacak donör fonuna ilişkin işbirliği anlaşması imza törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Erdoğan, “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasına yaptığımız bu yatırımın geri dönüşünün oldukça verimli olacağına inanıyorum. Bu imza töreninin sadece işbirliği fonunun tesisi için atılan bir adım olarak görmüyorum. Bugün burada aynı zamanda ülkemizin ekonomi ve finansman alanında ulaştığı noktaya da şahitlik yapıyoruz” şeklinde konuştu.

YÜZDE 7 BÜYÜMEYLE KAPATIRIZ

Bir zamanlar IMF kapısı önünde borç bekleyen Türkiye’nin artık çok gerilerde kaldığını anlatan Erdoğan, şunları

söyledi:

“Yabancı yatırımcıların gelmekten çekindiği o eski Türkiye artık geride kalmış acı bir hatıradır. Türk ekonomisi o denli sağlam temellere dayanıyor ki, işte üçüncü çeyrekte yüzde 11 gibi bir büyüme yakalamak suretiyle, nasıl bir toparlanma süreci içerisinde olduğunu ortaya koymuştur. Yıl sonu itibariyle, 2017’nin genelinde, yüzde 7 civarında bir büyümeyle noktalanacağını da şu anda görüyoruz. 2018’de, çok daha kararlı bir şekilde yürüyerek, bu yakaladığımız büyümeyi asla geriye düşürmeden kararlılıkla devam edeceğiz. Bu konuda inancımız tamdır. Kararlılığımız tamdır. Ve bize inanan, bizimle beraber bu yolculukta kararlı adım atmak isteyenlerle, inanıyorum ki, ne onlar mahcup olacak ne de biz.”

Erdoğan, bir gerçeği söylemek zorunda olduğunu belirterek bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının, reyting şirketlerinin, hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulunamadığını vurguladı. Erdoğan, “Bunlar yine o ideolojik yaklaşımlarına devam ediyorlar. Hâlâ ‘Türkiye’nin bu noktada istikrar ve güven vermediğini söyleyecek kadar ideolojik yaklaşım içerisinde, maalesef patinaj yapıyorlar. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz. Zira, Türkiye böyle bir ülke değil. Türkiye yatırımlarıyla da, Türkiye üretimiyle de şuanda dünyadaki müstesna ülkelerden bir tanesidir. 15 Temmuz darbe girişimi de, bölgemizdeki çalkantılar da, dünya finans sistemindeki sorunlar da, ekonomimize etki etmemiştir, etki etmeyecektir. Türkiye ekonomisi 2017 yılında, dünyanın en çok büyüme kaydeden ekonomilerinin başında yer aldığına göre, bütün sıkıntılara rağmen, 2018 çok daha farklı olacaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda, ‘Avrupa İmar Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sumantra Chakrabarti ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, anlaşmayı imzaladı.

TÜRKİYE’YE YATIRIM ÇAĞRISI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, tüm yatırımcılar ve iş adamlarına seslenerek şöyle konuştu: “Türk ekonomisi büyümeye, Türkiye’ye yatırım yapanlar da kazanmaya devam edecektir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da ülkemize güven duyan, Türkiye’nin ekonomik potansiyelini layıkıyla tahlil etmiş bir kuruluş olarak takdirimizi kazanmıştır. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye arasındaki güçlü ilişkiyi taçlandıran bu anlaşmanın, banka ve fondan faydalanacak ülkeler için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

EBRD KAYNAĞININ 5’TE 1’İ TÜRKİYE’YE

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Şu anda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yıllık kaynağının yüzde 18’ini Türkiye’de kullanıyor, bu ciddi bir rakam. Neredeyse kaynakların 5’te biri Türkiye’ye kullandırılıyor” dedi. Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen EBRD nezdinde kurulacak “Donör Fonu”na ilişkin işbirliği anlaşması imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile EBRD arasında ilişkilerin bir üst seviyeye çıkartıldığını ve bu anlaşmanın Türkiye tarihinde bir ilk olduğunu söyledi. EBRD’nin Avrupa’dan Orta Asya’ya ve Akdeniz’e çok geniş alanda faaliyet gösterdiğini belirten Şimşek, Türkiye’nin son üç yıldır kaynak kullanımında birinci sırada yer aldığını ifade etti.