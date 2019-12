Sabır duası nedir? Sabır duası Arapça ve Türkçe okunuşu

Sabır duası, dar ve sıkıntılı zamanlarımızda, bir yanlışa bulaşmamak için okumamız gereken duadır. Allah'ın inayetiyle okunacak sabır duasıyla, sabır kazanır, yapabileceğimiz hatayı yapmayız. Sabır duası Arapça ve Türkçelerini sizlerle paylaşacağız.



Sabır Duası



Allah insanları kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. Bazen dünya yaşamımızda, kulluğumuzu unuttuğumuz zaman, sıkıntılar çekebiliriz. Hiç beklemediğimiz anlar olur. Sabır etmemiz gereken durumlar olur. Sabır duası, hataya bulaşmamak, yanlış yapmamak için edilen duadır.



Bu duayı okuyan kişi bu kalpten yaptığı vakit Allah'a yakın olur. Dolayısıyla şeytan ondan uzaklaşır ve vesvese veremez. Allah'ın kulu, duadan önce yapabileceği hatayı, Allah'ın izniyle dua sayesinde yapmayacaktır.



Sabır Duası Arapça



Sabır duasının Arapça okunu aşağıdaki gibidir.



Elem neşrek leke sedrek, ve vedana anke vizreke, elleziy enkade zehreke ve refa'na leke zikreke, feinne me'al'usri yüsren, inne me'al'usri yüsren, feiza ferağte fensab, ve ila rabbike ferğab. (İnşirah Suresi)



Sabır Duası Türkçe



Rahman ve rahim olan Allah'ın ismiyle. Senin için bağrını açmadık mı? İndirmedik mi senden o yükünü? O sırtında gıcırdamakta olan -bu şekilde sana eziyet olan- yükünü? Senin şanının yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var! O halde boş kaldığında yine kalk ve yorul. Ve ancak Rabbinden ümit et, hep ona doğrul. (İnşirah suresi)



Sabır Duası Fazileti



Günde 7 kez okunması halinde kişinin ferah olmasına, kalbindeki sıkıntıdan kurtulmasına Allah'ın izniyle yol açar. Beş vakit namaz kılındıktan sonra okunması durumunda, Allah, o kişinin işlerini daha kolaylaştırır. Kalbini her daim huzur ve sebat içerisinde bulundurur. Onun olgunlaşması için akıl, fikir verir. Allah'ın yolunda okunan bu Kur'an duası ile kişi, sabra layık olur. Alimler sabır duasının faziletini bu şekilde yorumlamışlardır.



Kim sabır duasını sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı okursa, Allah ona meleklerini gönderir. Melekler kişinin kalbinin derinine iner. Şeytanın oradan çıkmasına ve yanlış şeyler için vesvese vermesine engel olurlar. Allah'ın izniyle duayı okuyan kişinin tüm yaraları (manevi boyuttaki) iyileşir. Yaptığı yanlış işlerden uzaklaşır. Allah'ın nuru, hikmeti ve birliği kişinin kalbine gelir.



Allah, gözünün önündeki perdeleri kaldırır. Hakikati görmesine yardımcı olur. Sabır duası okuyan kişi, Allah'ın izniyle daha yanlış ve hata yapan bir insan olur. Attığı her adımın kıymetini bilir. Düşünerek hareket eder.



Sabır Duası Nasıl Okunur?



Sabır duası Kur'anı Kerimin ayetlerindendir. Ancak dua şeklinde zikir edilen bu ayette, kişinin abdestli olması feyiz açısından pek güzel olur. Allah'ın kulunun namaz kılarak bu duayı yapması, Allah'ın katında duasının hemen kabul edilmesine sebep olabilir. Abdest alma imkanları yoksa, namaz imkanı bulunmuyorsa veya ben bunları yapmıyorum, dua edemez miyim deniyorsa, elbette okunabilir.



İslam dini, kimseye zorla abdest aldırıp, namaz kıldırmaz. İçinden gelmediği sürece kişinin yapacağı duadan feyiz alınması, namazının bereketli bulunması çok zordur. Allah'a karşı hangi iş olursa olsun, önce isteyerek, içten yapılmalıdır. İslam'da zorlama yoktur ancak ayağını üst üste atarak dua okumak pek yanlıştır. Unutulmamalıdır ki Allah bize değil, biz O'na muhtacız.



Sabır Duası Namaz



Namazda sabır duası okunur mu diyen kardeşlerimiz bar. Sabır duası namazdan sonra okunursa namazın faziletini artırır. Dua okununca sadece kişinin kendisi değil, etrafı da nasibini alır. Evin içerisinde okunduğu zaman, bereketi artırır. Huzuru, neşeyi ve anlayışı artırır. Güzelliğin yeşermesine, nifakın uzaklaşmasına, şeytanın def olmasını sağlar. Allah, darda kalan, sıkıntı çeken, iyi niyetli olan, Müslümanların duasını kabul buyursun. Amin.