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    Ramazan ne zaman? 3 Aylar başlangıç tarihi

    Hürriyet Haber
    16.02.2018 - 15:29 | Son Güncelleme:

    Mübarek 3 Aylar’ın içerisinde yer alan Ramazan’ın başlangıç tarihi merak konusu oldu. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren üç aylar bu yıl mart ayına denk geliyor. Peki bu yıl Ramazan ne zaman?

    Ramazan ve 3 Aylar’ın net tarihini merak edenlere yanıt Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018 yılı dini takvimiyle geldi. Üç Aylar kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Mübarek Üç aylar Rahmet dalgalarının coştuğu manevi huzur ve sükunun kalplere indiği, ilahi rahmetin taştığı aylardır. Oruç ayı bir diğer adıyla Ramazan ayını da içerisinde barındıran bu aylara girince, müminlerin kalplerini manevi bir hava kaplar, ruhları şenlenir. Peki 3 Aylar bu yıl ne zaman? Ramazan ayı hangi aya denk geliyor?
    2018 dini takvime göre üç aylar 19 Mart 2018'de başlayacak. Ramazan'ın 1. günü ise 16 Mayıs 2018'e denk geliyor. Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak.

    2018 YILI TATİL TAKVİMİ

    1 Ocak Yılbaşı
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
    19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
    14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi
    15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün
    16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün
    17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün
    20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi
    21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün
    22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün
    23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün
    24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün
    30 Ağustos Zafer Bayramı
    28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    31 Aralık Yılbaşı gecesi

    3 AYLAR’IN ÖNEMİ

    Ülkemizde de asırlardır bir “Üç Aylar” geleneği oluşmuş; Ramazana hazırlık Recep ayının gelmesiyle başlar hale gelmiştir.
    Üç Aylar mübarek gecelerle doludur. Recep ayının ilk Cuma gecesi, Regaib gecesi, yirmiyedinci gecesi Mirac Gecesidir.
    Üç Ayların ikincisi olan Şaban ayı ve onun içerisinde bulunan Berat Gecesi de Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirmesi tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (S.A.V.) Şaban ayına ve bu ayın 15.gecesi olan Berat gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya etmişlerdir.
    Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ve onda bulunan Kadir gecesinin ise dini hayatımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır.

    RAMAZAN AYI’NIIN ÖNEMİ

    3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

    Etiketler: ramazan ne zaman , üç aylar , 3 aylar , son dakika
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