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O araçlar muayeneden geçemeyecek

Hürriyet Haber
24 Ağustos 2017 - 16:21Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 17:05

TÜVTÜRK yenilenen araç muayene kusur tablosu konusunda araç sahiplerini uyardı. Yeni kusur tablosuna göre sürücünün görüş alanını kısıtlayan cam hasarı ve yetkili yerler dışında basılan boya, vida gibi üzerindeki harf ve rakamları elektrikli denetleme sistemleri (EDS) tarafından okunamayan plakalara sahip olan araçlar muayeneden geçemeyecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın belirlediği standartlarda araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK, Türkiye’de trafik ve yol güvenliğinin artırılması amacıyla, son 10 yılın araç muayene istatistikleri dikkate alınarak hazırlanan araç muayene hizmeti sırasında yaptığı incelemeleri belirleyen kusur tablosunu yeniledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni kusur tablosu 3 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.
TÜVTÜRK’ten yapılan açıklamaya göre, muayene hizmetinin daha hızlı ve sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi amacıyla araç sahiplerini yeni kusurlar konusunda uyardı. Buna göre, sürücünün görüş alanındaki cam hasarları, standart dışı basılan plakalar ile vida, boya, yansıtıcı folyo, rakam ve harfleri elektronik denetleme sistemleri tarafından okunamayan plakalar ağır kusurlu olarak değerlendirilip araç muayenesinden geçemeyecek.
Aracın plakasının standartlara uygun olup olmadığını nasıl anlaşılabilir?

Açıklamaya göre yasalar gereği Türkiye’de araç plakası basımında tek yetkili kurum, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) olarak belirlendi. TŞOF’un yine yasalarla belirlenen karakterde harfler ve rakamlarının bulunduğu plakalar standart plaka olarak kabul edilmekte. Plakanın standartlara uygun olup olmadığını kontrol edebileceği noktalar ise şöyle;

18 Temmuz 1997 tarihinden itibaren ilk kez tescil edilen veya model yılı 1998 ve sonrası olan araçların plakalarında 1 adet Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) mührü ve plaka üzerinde TR Ay-Yıldız ile dalga şeklinde bir hologram bulunmalı. Ayrıca plakanın solunda, mavi zemin üzerinde TR yazısı da yer alması gerekiyor.

9 Eylül 2011 yılından önce basılan plakalarda Emniyet Genel Müdürlüğünün mührü ile plakayı basan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF)’un birlikte mührü bulunabilmekteydi. Geçmiş yıllarda, basıldığı tarih itibari ile mavi zemin üzerine TR yazısı olmayan plakalar da vardı. Bu plakalar da muayeneden geçebilmekte olup, önemli olan plakanın yetkili kurum tarafından basıldığının belirlenmesi ve sonradan izinsiz bir değişiklik yapılmamış olması gerekiyor.
Plakasında TR yazısı mavi değil de kırmızı zeminde olan araçlar muayeneden geçer mi?

Açıklamaya göre, plakalarda yasal standartlar, zeminin mavi olmasını gerektirmektedir. TR yazısının zemini mavi renkten farklı olan araçlar, muayeneden ağır kusur nedeniyle kalıyor.

Plakanın üzerindeki ekleme standartlara uygun mu?

Mühürlü ve hologramlı olsa bile yetkili kurum tarafından basıldıktan sonra, harflerin ve karakterlerin boya, kabartma gibi yollarla değiştirilmesi, kenar çizgisinin kesilmesi ve boyanması, plakanın folyo veya camla kapatılması, plaka üzerinde karakteri değiştirme potansiyeli olan çivi, vida gibi her türlü izinsiz müdahale ağır kusur olarak değerlendirilerek bu araçlar muayeneden geçemeyecek.

Açıklamada araç muayene sırasında cam hasarı kontrolü sadece ön cam için yapıldığı, ön camda bulunan ve sürücünün görüş alanı içinde görüşü engelleyen çatlak, kırık, aşırı derecedeki çizilmeler ağır kusur olarak tanımlandığı bildirildi. Bu araçları muayeneyi geçemediği belirtildi.

Açıklamaya göre, ön cam üzerindeki camın bütünlüğünü bozan tüm hasarlar, sürücünün görüş alanında olsun veya olmasın ağır kusur olarak değerlendirilecek. Ön cam üzerindeki camın bütünlüğünü bozmayan sürücünün görüş alanındaki küçük taş izleri hafif kusur olarak değerlendirilecek ve muayeneden geçebilecek.

Ancak, taş ve cisim çarpması nedeniyle oluşan sürücünün önündeki taş izinden büyük, hasar ve çatlaklar ağır kusur olarak değerlendirilecek.

 

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Etiketler: TÜVTÜRK , araç , muayene
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