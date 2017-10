No: 309 64. bölüm fragmanında Onur şok oluyor

Ekranların sevilen ve takip edilen eğlenceli dizisi No: 309 yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi No: 309 yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak. İşte, No: 309 yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Duru kolyesini hastanede unutur. Bunu fark eden Lale geri vermek üzere kolyeyi alır ve unutmamak için boynuna takar. Onur kolyenin Lale’de olduğunu görünce şok olur ve kolyeyi ondan almanın yollarını aramaya başlar. Bu arada Yıldırım Onur’un bir kızı olduğunu öğrenir. Onur’la konu hakkında konuşur ve bu gerçeği Songül’e söylemeye karar verir. Lale bu sefer gerçeği öğrenebilecek midir?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Onur ve Lale başbaşa vakit geçirmek için Erol ve Filiz'le iddiaya girerler ve kazanırlar. Yıldırım Songül'ün hışmından korunmak için hasta numarası yapmaya devam eder ve Kurtuluş'ta ona bu konuda destek olur. Fakat Songül'ün Harun'la yakınlaşması Yıldırım'ın sinirlenip birden ayaklanmasına neden olur. Lale'nin babasıyla ilgili yaşadığı bu çalkantılı süreç Onur'un Lale'ye gerçekleri söylemesine engel olmaya devam edecek midir?