No: 309 63. bölüm fragmanında Onur ve Lale'nin iddiası

Ekranların sevilen ve takip edilen eğlenceli dizisi No: 309 yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi No: 309 yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde şoke eden anlar yer alacak. İşte, No: 309 yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Onur ve Lale başbaşa vakit geçirmek için Erol ve Filiz'le iddiaya girerler ve kazanırlar. Yıldırım Songül'ün hışmından korunmak için hasta numarası yapmaya devam eder ve Kurtuluş'ta ona bu konuda destek olur. Fakat Songül'ün Harun'la yakınlaşması Yıldırım'ın sinirlenip birden ayaklanmasına neden olur. Lale'nin babasıyla ilgili yaşadığı bu çalkantılı süreç Onur'un Lale'ye gerçekleri söylemesine engel olmaya devam edecek midir?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yıldırım’ın rahatsızlanması üzerine herkes paniğe girer özellikle Lale kendini suçlu hisseder. Kızlar ve Songül Yıldırım ile ilgilenir. Yıldırım da bu hastalık sayesinde kızları ile yakınlaşmaya başlar. Bu arada evi terk eden Filiz ve Erol, Onur ve Lale’nin evine yerleşir. Duru ile ilgili gerçeği bir türlü Lale’ye söyleyemeyen Onur, Özge ile birlikte olduğu bir anda Lale’yi karşısında bulur.