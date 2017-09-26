No: 309 61. bölüm fragmanında Songül şoka giriyor

Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi No: 309 yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi No: 309 yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç dakikalar yaşanacak. İşte, No: 309 yeni bölüm fragmanı.
Yıldırım’ın karşı eve taşınması, başta Songül olmak üzere herkesi şoka sokar. Bu durumu kabullenemeyen Songül, Yıldırım’ı göndermek için plan program yapmaya başlar. Ama Yıldırım’ın pes etmeye niyeti yoktur. Bu arada Onur’un kendisinden bir şeyler sakladığını anlayan Lale bir araştırma içine girer. Acaba gerçeği öğrenebilecek midir?
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Yıldırım’ın gelişi herkes için büyük bir sürpriz olur. Yıllar sonra babalarını karşılarında gören Lale, Nilüfer ve Nergis nasıl tepki vereceklerini dahi bilemezler. Songül ise Yıldırım’a öfke doludur. Songül’ün hışmına uğrayan Yıldırım için geçen yılları telafi etmek çok zor olacaktır. Onur ise hayatının şokuyla sarsılır. Özge kızıyla geri dönmüş ve Onur’a her şeyi anlatmıştır. Onur, bir kızı olduğunu Lale’ye anlatmanın yolunu bulmaya çalışır. Duru’nun ortaya çıkışı Onur ve Lale’nin ilişkilerine nasıl etki edecektir?
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