Murat Başoğlu'nun aldattığı eşi Hande Bermek ilk kez konuştu

Murat Başoğlu ile birlikte teknede görüntülenen bu kadının fitness hocası olan yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı (35) olduğu iddia edilmişti.

Murat Başoğlu bu iddiaları yalanlamış ve teknedeki kadını tanımadığını söylemişti.

Tüm bu yaşananların ardından Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek'in ne diyeceği merak konusu olmuştu.

"ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Hande Bermek kendisine ulaşmaya çalışan Esin Övet'e "Sadece bir insan değil, bir kadın, bir eş ve en önemlisi bir anne olarak yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum. İzin verirsen eğer ve hâlâ gerekliyse cevap vermem için biraz zamana ihtiyacım var'' cevabını verdi.

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