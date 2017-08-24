Başoğlu, geçen haftalarda teknede sarışın bir genç kadınla beraberlik yaşarken görüntülenmiş ve ünlü sunucu eşini aldattığı kadının iddiaların aksine yakını değil, Olga adlı bir Rus olduğunu öne sürmüştü. Ancak haftalardır sosyal medyada yayılan skandal iddianın yani Başoğlu'nun "Rus Olga" dediği kadının aslında öz yeğeni olduğu gerçeği sonunda ispatlandı.

Başoğlu'nun yeğeninin yoga eğitmeni olan eşi Selçuk Kabadayı ihanet nedeniyle hem Murat Başoğlu'na hem de eşine milyonluk dava açtı ve dava dilekçesinde eşi Burcu Kabadayı'nın kendisini amcasıyla aldattığını açıkladı.

Murat Başoğlu'nu sildiler

Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre Murat Başoğlu'nun yıllardır çalıştığı oyunculuk ajansı Black Listt, ünlü sunucuyla bütün bağını kopardı. Ajans internet sitesindeki tanıtım sayfasından Başoğlu'nu apar topar kaldırıldı.