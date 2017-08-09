Murat Başoğlu ve eşi Türkiye’yi terk ediyor

Son yılların en çok konuşulan magazin skandalının kahramanı Murat Başoğlu, eşi Hande Bermek ve 14 yaşındaki oğluyla ABD’ye gitmeye karar verdi. Evli ve çocuklu sunucu Murat Başoğlu, geçtiğimiz günlerde Bodrum Yalıkavak’ta bir teknede sarışın bir kadınla öpüşürken görüntülenmiş, fotoğraftaki kadının evli yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu ileri sürülmüştü.

“ÖPÜŞTÜĞÜM KADINI TANIMIYORUM”

Sözcü Gazetesi'nden Edda Sönmez'in haberine göre; Olayın ardından Murat Başoğlu, yaptığı açıklamada öpüştüğü kadını tanımadığını, iki saatlik bir ilişki yaşadığını, büyük bir hata yaptığını ve bedelini çok ağır ödediğini söylemişti.

HANDE BERMEK, AÇIKLAMASIYLA ŞAŞIRTMIŞTI

Murat Başoğlu’nun eşi Hande Bermek de konuya yönelik yaptığı açıklamada “Sadece bir insan değil, bir kadın, bir eş ve en önemlisi bir anne olarak yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum. Biraz zamana ihtiyacım var” demişti.

ABD'YE GİTME KARARI ALDILAR

Zor günler geçiren ve büyük skandalın ardından sağlık sorunları yaşamaya başladığını belirten Murat Başoğlu’nun eşiyle birlikte aldığı ortak karar çerçevesinde ABD’ye gideceği öğrenildi. Çift bu hafta sonu 14 yaşındaki oğullarıyla beraber ABD’ye uçuyor. Türkiye’den uzaklaşarak süreci atlatmayı planlayan çiftin, oğullarının sağlıklı bir psikolojiyle büyümesini de birinci öncelik kıldığını, gazeteler ve internet sitelerinde çıkan haberlerden olumsuz yönde etkilenmesini istemedikleri öğrenildi.