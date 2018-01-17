Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi nasıl yapılır? 2018 yılı MTV fiyatları

Binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yılda yüzde 25 artış yapıldı. 2018 yılında gelen MTV zamlarının ardından araç sahibi vatandaşlar bir an önce ödemelerini gerçekleştirip rahatlamak istiyorlar. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinizi Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinden oldukça rahat ve kolay bir yolla halledebilirsiniz. Öte yandan ödemeleriniz için bankalar tarafınan 3 taksit imkanı da sağlanıyor. İşte, MTV ödemelerine ilişkin detaylar.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) NE KADAR?

Motorlu taşıtlar vergisinde merak edilen oranlar açıklandı. Bütçe ve Plan Komisyonu'nda, Torba Tasarıda MTV oranlarında düşüş öngören önerge komisyonda kabul edilirken, buna göre MTV'de yüzde 40 artış yerine 1,300 cc altı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 15'in uygulanması, 1,300 cc üzeri araçlar için ise yüzde 25 artış öngörüldü.

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31 ARALIK 2017'DEN ÖNCE KAYIT VE TESCİL EDİLEN ARAÇLAR

31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için MTV hesaplamasında taşıt değerine bakılmayacak. Bu araç sahipleri MTV'yi araçlarının motor hacmine göre ödeyecek.

Buna göre 31 Aralık 2017'den önce aracını tescil ettirenler, 1 Ocak 2018'den itibaren 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira MTV ödeyecek.

ÖDEMELERDE TAKSİT İMKANI

Bazı bankalar MTV ödemelerinde 3 taksit imkanı sağlıyor. Örneğin Akbank, MTV ödemelerinde kredi kartı ve internet bankacılığı üzerinden 3 taksit imkanı sunuyor. Garanti Bankası, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası gibi bankalar da MTV'yi üç taksitte ödeme gibi öneriler getiriyor. İsteyen tek ödeme ve iki taksit halinde de ödeme yapabiliyor.