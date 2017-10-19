Milyonluk boşanma davasında şok iddia: Oğluma kız kıyafetleri giydirip...

Gonca Akkuş, iki çocuğunun babası Uğur Akkuş’un Ebru Şallı ile Bodrum kaçamağını affetmedi. HT Magazin'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, Akkuş, eşine 40 milyon TL tazminat talebiyle boşanma davası açtı.

AKKUŞ ÇİFTİNİN HUKUK SAVAŞI



Ebru Şallı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Uğur Akkuş ve eşi Gonca Akkuş, kozlarını mahkemede paylaşıyor. Gonca Akkuş, eşinden 40 milyon TL tazminatın yanı sıra, 2 çocuğunun velayetiyle birlikte toplam 40 bin TL nafaka istedi.

Uğur Akkuş da açtığı davada çocuklarının velayetini ve boşanmalarına karar verilmesini istedi. Gonca Akkuş, “Şiddet ve korku içinde yaşamamak, eşimi başka kadınlarla paylaşmamak için evliliğimi bitirmek istiyorum” dedi.

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Uğur Akkuş ise avukatı Sibel Engin aracılığıyla açtığı davada çocuklarının kalıcı velayetini istedi. Uğur Akkuş, kilo takıntısı nedeniyle sürekli yeşil çay ile beslenen eşinin, sabahlara kadar oturup çocuklarını uyutmadığını, geçirdiği nöbetler sırasında kendisine ve çocuklarına saldırdığını, oğluna kız kıyafetleri giydirip makyaj yaptığını ve fotoğraflarını internette yayınladığını ileri sürerek, çocuklarının hayatından endişe ettiğini belirtti.

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