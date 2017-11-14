Milyonlarca memura müjde! O zorunluluk yarın kalkıyor

Devlet memurları, aldıkları izin belgesini havalimanları ve sınır kapılarında ibraz ettikten sonra yurtdışına çıkabiliyordu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde kamu görevlilerinin yurt dışına çıkarken kurumlarından belge alma zorunluluklarının 15 Kasım'dan itibaren kaldırılacağını açıklamıştı. Buna göre memurlar yarından itibaren yurtdışına bağlı buldukları kurumdan herhangi bir izin belgesi almadan çıkabilecekler. Konuyla ilgili genelge sınır kapılarına gönderildi.

Bozdağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konu ile ilgili şunları söylemişti:

“Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkarken çalıştıkları kurumdan 'yurt dışına çıkmalarına sakınca yoktur' diye belge aranıyordu. Aynı zamanda yakınları da böyle bir uygulamaya muhattap oluyordu. KKTC, Ukrayna ve Gürcistan'a gitmek isteyen vatandaşlarımız nüfus cüzdanlarıyla yurtdışına çıkıyorlar ancak bunlar içinde SGK sorgulaması yapılıyor eğer kamu görevlisiyse kurumlarından belge isteniyor ve bu da bir takım zorluklara yol açıyordu. Bu tedbire 15 Kasım'dan itibaren gerek kalmamıştır. Böyle bir belge bulundurmak zorunda kalmadan izin aldıkları taktirde yurt dışı ziyareti yapabileceklerdir. Teknik imkanlar çerçevesinde adli olarak yurtdışı yasağı konanlar dışında vatandaşlarımız rahatlıkla yurt dışına çıkabileceklerdir."