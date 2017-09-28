Mevsim değişikliklerinin psikolojinize 5 etkisi

Kışa geçişte daha çok etkileniyoruz
Her mevsim geçişinin farklı bir etkisi vardır. Fakat kışa geçiş gerçek anlamda depresif bir ruh hali yaşamamıza sebebiyet verir. Bu durum araştırmalarla da destekleniyor. Örneğin kapalı havaya sahip olan ülkelerde intihar oranları depresyon kaynaklı olarak daha fazla görülüyor.
Her mevsimin kendine göre güzelliğinin olduğunu unutmamak gerekiyor
Değişimler zorlu süreçlerdir ve uyum sağlamak zordur. Fakat her mevsimin kendine göre bir güzelliğinin olduğunu unutmamamız gerekiyor. Örneğin kışa giriyorsak ve sırf bunu bahane ederek dış mekanlarda yaptığımız sosyal aktiviteleri aksatmamalıyız. Bunun yerine kapalı alanlarda yapılabilecek alternatiflerini bulmalıyız.
Kadınlar daha fazla etkileniyor
Yapılan araştırmalar, kadınların mevsim geçişlerindeki depresyondan daha fazla etkilendiğini gösteriyor. Fakat erkekler kadınlara göre bu durumu kabul etmekte çok daha ağırdan alıyorlar. Yani bu durumu kabul etmiyorlar ve bir uzmandan yardım almıyorlar.
Mevsim değişikliklerinin bünyemize ne gibi etkiler var?
Mevsim değişiklikleri esnasında birçok sorun yaşanabilir. Bunların arasında; enerji azalarak yorgun hissetmek, cinsel isteğin azalması, saç dökülmeleri ile karşı karşıya kalmak, uyku bozuklukları, vücutta bölgesel ve genel ağrılar, iştahın aşırı artması veya azalması ve depresyon gibi durumlar vardır. Bu değişikliklerin gözlemlenmesi durumunda aşağıda bulunanları yapmakta fayda vardır.
Mevsim değişikliklerinden etkilenmemek için neler yapmalıyız?
Mevsim geçişlerinin etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu etkilerden korunmak için mutlaka yapmamız gerekenler vardır. Bunların arasında; hedefler belirlenerek bu hedeflerin doğrultusunda küçük de adımlar atılmalı, alkol ve sigara tüketilmemeli, zararlı alışkanlıklardan uzak durulmalı, olmayacak beklentilerden uzak durulmalı, pozitif duygular üzerinde yoğunlaşılmalı, neşeli ve muhabbeti güzel arkadaşlıklar edinmeli, aşırı çalışılmamalı ve çalışma esnasında küçük molalar verilmeli, ara sıra tatile çıkılmalı, sağlıklı beslenme ve uykuya önem verilmelidir.
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