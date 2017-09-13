Meryem 7. bölüm 2. fragmanı merak uyandırdı: Meryem ayrılık kararı alıyor

Meryem yeni bölü 2. fragmanındaki sahneler merak dozunu arttırdı. Savaş, kazayı Meryem'in yapmadığını öğreniyor; Oktay ile Meryem yol ayrımına geliyor! Savaş, kazanın detaylarını öğrenmek içi kolları sıvarken; Meryem, son yaşananlardan sonra artık Oktay ile devam etmeme kararı alıyor. Tüm gerçekleri, Savaş'ın da bilmesi gerektiğini düşünür ve onunla görüşmeye gider. Savaş, saklanan sırları öğrenmek için Meryem'in açıklama yapmasını bekler. Meryem, bu zamana kadar yaşanan tüm olayların gerçeklerini Savaş'a anlatacak mı? İşte Meryem 7. bölümünden ilk görüntüler!





Oktay’ın, Meryem’e olan bütün kredisi bitmiştir o yüzden devreye başkalarını sokar. Meryem’e yakın durması için Beliz’i ikna eder. Derin’i ise korkutması için Meryem’e gönderir. Oktay ise zengin hayatının keyfini sürmektedir. Savaş gerçeğe adım adım yaklaşmaktadır, kazayı Meryem’in yapmadığından emindir. Gerçeklerle Meryem’i yüzleştirmeye de kararlıdır. Güçlü de boş durmaz. Burcu’yu kaza gecesinin delil dosyasını tekrar açmaya ikna etmeye çalışmaktadır. Savaş’ın ise bambaşka bir planı vardır ama işler beklediği gibi gitmez.