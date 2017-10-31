Meryem 14. bölüm fragmanında Oktay'dan korkunç plan!

Meryem 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Meryem ile Savaş'ı büyük bir tehlike bekliyor; ikilinin bir araya gelmesiyle silah patlıyor. İşte, Meryem dizisi yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Oktay, Savaş’ı öldürtmeye kararlıdır. Bunun için Mahmut’u kullanmaya karar verir. Bir taraftan da Meryem’in hayatını daha zor hale getirmekten çekinmez. Meryem’e artık taşıdığı yük ağır gelmekte, gerçekleri Savaş’a açıklamak için büyük bir istek duymaktadır fakat Oktay’ın yapabileceklerinden de ölesiye korkmaktadır da bir yandan. Nitekim korktuğu başına gelir ve hayatta en sevdiği insanlardan biri zarar görür.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Meryem, Oktay’ın planı yüzünden Gülümser’in, Savaş ve Güçlü’nün annesi olduğunu öğrenmiştir, yıkılır..

Savaş kendisini affettirmek için Meryem’e gider, Selma’nın evinde onları büyük bir sürpriz beklemektedir. Selma’nın eski kocası Mahmut Selma’yı kaçırmıştır. Durumun aciliyeti sebebiyle Meryem, Savaş, Güçlü ve Burcu aralarındaki sorunlara rağmen birlikte hareket etmeye karar verirler. Selma ile çocuğunu kocasının elinden kurtarmak için birlikte yola çıkarlar.