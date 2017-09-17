Merve Boluğur’dan 30'uncu yaş mesajı

Murat Dalkılıç ile boşanan Merve Boluğur, 30. yaşını kendisini mutlu hissettiği yer Paris’te kutladı. Oyuncuyu bu özel günde dostları yalnız bırakmazken Murat Dalkılıç da babası Mehmet Bey ile Karadağ Montenegro’ya uçtu. Oyuncuya dostu Oğuzhan Koç bir sürpriz yaptı ve Boluğur için şarkı yazdı.

Bunun için Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin çiftine teşekkür eden güzel oyuncu, ardından yazdığı şu yazıyla yeni yaşına merhaba dedi:

DUYGUSAL KADIN

Normalde kısa cümleler kurarım! Bugün 30’un şerefine bir şeyler yazmak istedim. O kadar güzel dostlarım var ki tek bir gülüşüm için elinden geleni yapan her daim yanımda olan. Sizleri çok seviyorum… Akışta kalarak kalbimin sesini dinleyerek deli dolu, duygusal, olgun kadın olarak yeni yaşımda paşa gönlüm ne istiyorsa onu yaptım. En mutlu olduğum yerde kutluyorum. Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç, çiftine yazdığın şarkı için teşekkür ederim.